Pará ocupa o segundo lugar no ranking de transparência dos dados de Segurança Pública

O Estado do Pará, mais uma vez, ganha destaque quanto à transparência dos indicadores de criminalidade disponibilizados à sociedade, segundo pesquisa realizada pela Ponte Jornalismo, no estudo “De olho na Polícia”, sendo o segundo colocado no ranking dos Estados com a maior transparência nos números de letalidade e vitimização policial, conforme os dados disponibilizados no site da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A pesquisa foi realizada com base nas informações disponibilizadas nos sites das Secretarias de Segurança Pública dos 27 Estados da federação.

O Pará garantiu a segunda colocação no ranking alcançando a média de 0,36 em uma escala de 0 a 1 no índice de transparência da letalidade, que é quando a morte ocorre por Intervenção de Agentes do Estado; e vitimização policial, que são as mortes de agentes de segurança pública. O Estado empatou o segundo lugar com o Rio Grande do Sul que teve a mesma pontuação, ficando atrás apenas do Estado de São Paulo que teve o índice de 0,48. Além disso, o Pará está entre os 10 Estados que publicam voluntariamente os dois dados para acesso em seus sites.

O levantamento levou em consideração características de como os dados são divulgados, como: frequência de atualização, publicação de dados desagregados, séries históricas, informações legíveis, visualização e acessibilidade nos sites.

Segundo o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, a transparência nos dados e nas informações divulgadas seguem sendo uma prioridade para a gestão de segurança pública.

“As pesquisas nacionais que vêm atestando a qualidade de nossos dados são fruto de um trabalho integrado, que reúne informações tabuladas nos registros de ocorrência e análises de dados criminais do Estado. Desta forma, para nós, é muito gratificante ter o reconhecimento de entidades não governamentais, tendo em vista, o grande investimento em tecnologias e na valorização dos servidores que atuam na coleta, análise e divulgação desses dados diariamente”, afirmou Ualame Machado.

Todos os dados divulgados no site da Segup estão em conformidade com a Lei 12.527/2011 – a Lei de Acesso à Informação, que foi a primeira no Brasil a sistematizar algumas previsões constitucionais relacionadas à publicidade de atos da administração pública e obriga União, Estados e municípios a divulgar a origem e aplicação de recursos públicos, além de estabelecer como princípio básico a publicidade como regra e o sigilo como exceção.

Para o secretário adjunto de Inteligência e Análise Criminal, André Costa, o estudo atesta mais uma vez, o Estado, por meio da Segup, alcançando uma boa posição quando se trata da qualidade dos dados. “Atingindo o segundo lugar no Brasil com relação a qualidade dos dados, o Pará ganha mais uma vez destaque. A pesquisa ‘De Olho na Polícia’ vem a confirmar a qualidade dos dados, assim como já foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o monitor da violência e o Instituto Sou da Paz, que realizaram pesquisas e demonstraram esse resultado positivo. O Pará por meio da Segup tem buscado aprimorar não somente a qualidade dos dados coletados pelos bancos oficiais dos órgãos de segurança pública, mas principalmente facilitar o acesso a esses dados. Nós temos no site, não somente o infográfico e o dashboard que possibilita você fazer qualquer tipo de pesquisa com relação ao indicadores de violência, mas também realizar o download de tabelas, inclusive de mapas”, afirmou.

O secretário pontuou também que o Estado segue aprimorando as tecnologias para melhorar ainda mais. “Nós continuamos em desenvolvimento para transformar esse acesso para via aplicativo, onde através de uma telefonia móvel, o acesso aos dados será facilitado. Então, o Pará continua desenvolvendo e investindo para que a gente possa não somente ter uma melhor condição na captação dos dados, mas principalmente no tratamento deles, para que operações, programas e projetos sejam voltados à melhoria da segurança pública do Estado”, afirmou André Costa.

Boas práticas – O Estado também se destacou no quesito visualização, ao utilizar gráficos e permitir a filtragem e download dos dados detalhados, para comunicar ao público as dimensões do que está sendo informado, de forma clara e objetiva. No caso da pesquisa, são as mortes por intervenção de agentes do Estado (Miae), e mortes de agentes de Segurança Pública (Masp). Atualmente, somente sete estados publicam seus dados em forma de infográficos.

Segundo o levantamento, o Pará além de divulgar e permitir filtrar os dados de Miae, também destaca o número de Masp informando, inclusive, as patentes ou postos, corporação, se a morte ocorreu em serviço ou de folga, meio empregado, perfil que inclui gênero, cor, idade, mapa e série histórica.

Redução nos Indicadores – Segundo os dados divulgados no início do mês de dezembro pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal, vinculada à Segup, o Pará apresentou redução de 19% nas Mortes por Intervenção de Agente do Estado, que geralmente ocorrem durante operações policiais em legítima defesa dos agentes, e de 4% nos Crimes Violentos Letais Intencionais contra agentes de segurança, sejam eles dentro ou fora de serviço, se comparado o período de janeiro a novembro dos anos de 2022 e 2023.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação