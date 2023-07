Pará participa da Copa das Federações de Tênis Infanto-Juvenil em Uberlândia

O tênis paraense participa da Copa das Federações, categoria infanto-juvenil, na cidade de Uberlândia-MG, na sede do Praia Clube. A competição faz parte do circuito nacional e tem a presença dos conceituados estados ranqueados no tênis brasileiro.



O Pará fazia tempo que não participava de um grande evento de seleções estaduais. E por conta do trabalho da Federação Paraense retornou aos torneios brasileiros em nível internacional.



Como lembra o presidente da FPT, Roberto Kataoka. “Há dez anos o tênis paraense competia neste torneio. No momento estamos vivendo bom momento com atletas ranqueados se destacando no cenário nacional”, diz.



A seleção realizou os preparativos na sede da Assembleia Paraense. Roberto Kataoka está na chefia da delegação.



A equipe está formada pelos tenistas:

18 anos masculino

Luís Suleiman

Eduardo Lima

16 anos masculino

Nicholas Matos

Márcio Jr

14 anos masculino

Getúlio Iglezias

Daniel Pessoa

Felipe Silva

Gabriel Luís

10 anos masculino

Bernardo Rosestolato

Pedro Henrique

9 anos masculino

Lucas Zell

Guilherme Rodrigues

Davi Lukas

Comissão Técnica

Mauro Rodrigues

Márcio Rodrigues

Alexandre Barata

Lucas Vinicius

Imagens: FPT/Divulgação