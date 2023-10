Pará participa de encontro do “Plano Amazônia: Segurança e Soberania”, em Brasília

O Pará participou, na última terça-feira (17), do 1º Encontro de Alinhamento Operacional e Administrativo do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS), realizado no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em Brasília. O evento teve a participação do secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior, e do delegado da Polícia Civil, João Inácio, todos representando as forças de segurança do Estado.

O encontro foi conduzido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que explanou sobre o programa e anunciou investimentos para a região.

“O AMAS foi fruto de um processo participativo. Os estados opinaram em vários momentos e nós estamos começando o desafio da implementação. Nós vamos entregar um conjunto de 100 viaturas para os nove estados, para mostrar o início desse trabalho, mas ainda não é o recurso do Fundo Amazônia, é um recurso nosso”, enfatizou o ministro, anunciando também o início dos investimentos que já fortalecerão as ações dessa iniciativa.

O principal objetivo do alinhamento foi estabelecer estratégias e diretrizes operacionais de combate aos crimes que ocorrem nas regiões amazônicas, como destaca o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado.

“O governo federal nos dá sinal claro de que irá investir na proteção e vigilância da Amazônia, fundamental para combate aos crimes ambientais, mas também ao tráfico de drogas e demais crimes transnacionais que ocorrem na região, além de fortalecer o legado da integração das forças de segurança”, declarou.

O Plano, lançado em março deste ano, contempla entre as suas prioridades fortalecer e integrar os órgãos de Segurança Pública e Defesa Social que atuam nos nove estados da Amazônia Legal, e assim, promover a cooperação entre o governo federal e os estados. Entre os eixos do AMAS estão: governança e operações integradas entre os órgãos responsáveis pelo combate aos crimes que ocorrem na Amazônia Legal; o aparelhagens e modernização dos órgãos; além da capacitação e valorização profissional.

O evento reuniu representantes das secretarias de Segurança Pública, Policias Militar e Civil, além de Corpos de Bombeiros dos nove estados que compõem a Amazônia legal, os quais representam mais da metade do território nacional: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação