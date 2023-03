“Pará Patas” leva saúde animal para a UsiPaz Terra Firme e orienta para a importância da vacinação

Foi realizada na manhã deste sábado (18) mais uma edição do Programa “Pará Patas”, desta vez na UsiPaz Terra Firme, em Belém. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), visa buscar, através da qualidade de vida do animal e do humano, a cidadania, por meio da prevenção e o controle de enfermidades para os territórios.

A médica veterinária Itaiara Santos Pinheiro, que estava participando dos atendimentos a cães e gatos, destacou a importância da saúde animal para a população. “Hoje em dia, os animais fazem parte da família, então, existe todo um carinho e amor envolvido. Além disso, tem a saúde pública, já que através dos atendimentos e da vacina, evitamos zoonoses, que podem ser transmitidas ao ser humano”, disse.

Uma das principais queixas feitas pelos moradores do bairro da Terra Firme são as doenças dermatológicas. “Cerca de 70% dos atendimentos que recebemos são problemas de pele. Isso é devido as pessoas não terem informação de cuidados animais, darem o próprio alimento para o animal, fazendo com que eles tenham reações dermatológicas. Além disso, também podem ser provocadas por fungos que acabam sendo contagiosos e prejudicando não só seres humanos, como também outros animais”, explicou a médica veterinária.

O coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unama Parque Shopping, Pedro Barrozo, estava supervisionando a atuação dos alunos do curso que estavam dando orientações e conscientizando a população acerca da importância da vacinação e entregando folders informativos sobre cuidados com os animais. “É preciso ter responsabilidade ao adotar um pet e muitas vezes a população não tem informações básicas sobre esses cuidados. Os alunos também estão conscientizando sobre a importância da vacinação para os animais”, esclareceu.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 500 mil notificações, anualmente, relacionadas a agravos provocados pela raiva e a maioria é causada por cães e gatos. Durante a ação, foram feitas 400 aplicações de vacinas antirrábica e 120 atendimentos para cães e gatos. O programa, que conta com parceria da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) e da Universidade da Amazônia, ofereceu também com orientações de cuidados básicos e da saúde com os animais de estimação.

De acordo com o secretário de Cidadania Igor Normando, o programa tem como objetivo assegurar a saúde animal da população de baixa renda. “O Pará Patas permite que essas famílias tenham acesso a serviços de saúde animal de qualidade sem custo, evitando que seus animais de estimação adoeçam. Além disso, a iniciativa promove a conscientização sobre a importância do cuidado animal e da prevenção de doenças, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos animais e a saúde pública, em geral”, explicou Normando.

O morador Manoel da Paes Cunha trouxe sua gata, Poliana Moça, para vacinar, e saiu alegre do complexo. “Achei excelente o atendimento. Tenho deficiência e faço tratamento, os profissionais que estão aqui me atenderam rápido e não tive prejuízos. Para mim esse programa tem nota 10”, comemorou Manoel.

Já a tutora da cadela Kiara, Nira Martins, levou um certificado de coragem para casa por conta do comportamento de sua cadelinha durante a aplicação da vacina. “Ela é muito educada. Não chorou e nem reclamou, se comportou direitinho para a médica aplicar a vacina”, contou orgulhosa a tutora.

Quem também saiu satisfeito foi o morador do bairro, João Paulo Lobato, que foi vacinar e fazer atendimento médico para seu pet. “Estamos bem servidos. Nem todo mundo tem condições de pagar por serviços como esse, e o Pará Patas deu essa oportunidade para todos nós, moradores do bairro, é gratificante. As pessoas são muito atenciosas aqui”, disse João Paulo.

Serviço: O programa “Pará Patas” segue com a ação no próximo sábado (25), das 9h às 12h, na UsiPaz Professor Amintas Pinheiro, localizada na Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Av. Independência, em Ananindeua. O atendimento será gratuito e feito por ordem de chegada.

Texto: Aline Seabra/Nucom Seac

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará