Pará perde postos de empregos puxado pela Construção, Comércio e Agropecuária no começo do ano

Baseado em dados oficiais do Ministério do Trabalho por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged do Minitério do Trabalho, Emprego e Renda, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgou o balanço da movimentação do Emprego Formal no Estado do Pará e demais Estados da Região Norte, do início deste ano (Janeiro/2023) e também dos últimos 12 meses (Fevereiro/2022-Janeiro/2023). O estudo mostra que, no comparativo entre admitidos e desligados, no início deste ano (Janeiro/2023), o Estado do Pará apresentou perda de empregos formais, com destaque para os postos de trabalhos perdidos nos setores da Construção, Comércio e Agropecuária. Entretanto, mesmo com este registro negativo de Janeiro/2023, no balanço acumulado dos últimos 12 meses (Fevereiro/2022-Janeiro/2023), entre admitidos e desligados, o Estado do Pará mantém a trajetória positiva na geração de Empregos Formais.



Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua – PNAD. Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.



Assim, no início deste ano (Janeiro/2023), no comparativo entre admitidos e desligados, houve perdas de postos de trabalhos. Foram feitas no mês de Janeiro/2023, em todo o Pará, um total de 33.294 admissões contra 35.147 desligamentos, gerando um saldo negativo de 1.853 postos de trabalhos formais. No início do ano anterior (Janeiro/2022), o Estado do Pará também apresentou saldo negativo de empregos formais, entretanto a perda menor. Foram feitas naquela oportunidade, um total de 33.795 admissões, contra 34.145 desligamentos, gerando um saldo negativo de 350 postos de trabalhos.



Ainda segundo as análises do Dieese/PA também no início deste ano (Janeiro/2023),

a maioria dos setores wconômicos de atividades no Estado do Pará apresentou perdas

de postos de trabalhos no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para

a Construção, com um saldo negativo de 1.501 postos de trabalhos, seguido do

Setor da Indústria, com saldo negativo de 520 postos de trabalhos; Setor da Agropecuária,

com saldo negativo de 290 postos de trabalhos e do Setor Comércio, com saldo negativo

de 235 postos de trabalhos. No período analisado, apenas o Setor de Serviços

apresentou crescimento de empregos formais com saldo positivo de 693 postos de

trabalhos.



Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, a situação da movimentação do

Emprego Formal neste início de ano (Janeiro/2023), entre os sete Estados que compõem a Região Norte mostra que a maioria apresentou crescimento de empregos formais no

comparativo entre admitidos e deligados, com destaque para o Estado do Tocantins, com saldo positivo de 1.053 postos de trabalhos, seguido do Estado de Roraima, com saldo positivo de 966 postos de trabalhos; Estado do Amazonas, com saldo positivo de 436 postos de trabalhos e do Estado do Amapá, com saldo positivo de 67 postos de trabalhos.



Ainda no período analisado, os Estados que mais perderam postos de trabalhos foram: Pará com saldo negativo de 1.853 postos de trabalhos, seguido do Estado do Acre, com saldo negativo de 652 postos de trabalhos e do Estado de Rondônia, com saldo negativo de 499 postos de trabalhos. Já em toda a Região Norte, foram feitas neste inicio de ano (Janeiro/2023) um total de 86.055 admissões, contra 86.537 desligamentos, gerando um saldo negativo de 482 postos de trabalhos.



O estudo mostra ainda que mesmo com a perda de postos de trabalhos registrada pelo Estado no mês de Janeiro/2023, no comparativo entre admitidos e desligados, o balanço acumulado dos últimos 12 meses (Fevereiro/2022-Janeiro/2023) mostra crescimento em empregos formais. Foram feitas neste período um total de 422.063 admissões, contra 392.170 desligamentos, gerando um saldo positivo de 29.893 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com dos dados analisados, nos últimos 12 meses (Fevereiro/2022-Janeiro/2023), a grande maioria dos setores econômicos de atividades no Pará apresentou crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o Setor de Serviços com saldo positivo de 16.076 postos de trabalhos, seguido do Setor de Comércio, com saldo positivo de 8.826 postos de trabalhos; Setor da Indústria, com saldo positivo de 3.694 postos de trabalhos e do Setor da Agropecuária, com saldo positivo de 2.124 postos de trabalhos. Ainda no período analisado, apenas o Setor da Construção apresentou queda na geração de empregos formais, com saldo negativo de 827 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram também que nos últimos 12 meses (Fevereiro/2022-

Jan/2023), no comparativo entre admitidos e desligados, todos os sete Estados que compõem a Região Norte apresentaram crescimento de empregos formais, com destaque para o Amazonas, com saldo positivo de 35.773 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com saldo positivo de 29.893 postos de trabalhos; Estado de Rondônia, com saldo positivo de 14.471 postos de trabalhos; Estado do Tocantins, com saldo positivo de 14.032 postos de trabalhos; Estado de Roraima, com saldo positivo de 7.546 postos de trabalhos; Estado do Acre, com saldo positivo de 6.659 postos de trabalhos e do Estado do Amapá, com saldo positivo de 5.178 postos de trabalhos. Já em toda a Região Norte, foram feitas nos últimos 12 meses (Fevereiro/2022-Janeiro/2023), um total de 1.080.289 admissões, contra 966.737 desligamentos, gerando um saldo positivo de 113.552 postos de trabalhos.

