Para Planalto, críticas de Anitta e DiCaprio ajudam Bolsonaro

Estrategistas de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) consideram as críticas de celebridades como Anitta e Leonardo DiCaprio positivas para o chefe do Executivo. Na avaliação dos auxiliares, elas favorecem a imagem do presidente como um “candidato antissistema”.

– Estão ajudando a vender o presidente como candidato antissistema, mesmo com a aliança dele com o PP do Ciro Nogueira e o PL do Valdemar Costa Neto – declarou um dos responsáveis pela campanha de Bolsonaro ao Planalto, em entrevista ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

DiCaprio e Anitta são alguns dos famosos mais engajados em influenciar jovens nesta eleição e investem na campanha para a retirada de novos títulos de eleitor. Na última quarta-feira (4), o ator de Hollywood disse se sentir inspirado pela funkeira brasileira.

– O compromisso da Anitta com a democracia é inspirador. Conversar com artistas talentosos e comprometidos em ajudar a salvar o planeta me traz esperança de um futuro melhor. Ouça a Anitta e tire seu título até 23h59 de hoje – escreveu em suas redes sociais.

Um dia antes, a cantora havia “convidado” seus fãs para ajudar a “salvar o Brasil” ao lado dela e do astro de Titanic. Ela contou que os dois conversaram muito sobre a Amazônia e as eleições brasileiras durante o Met Gala, no último dia 2.

– Tenho outras ideias do que pedir. Mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento. Fechado? Vambora você, eu e

Leonardo DiCaprio salvar este país? – assinalou.

Bolsonaro, por sua vez, vem reagindo de forma sarcástica a falas como essas e as tem usado para gerar engajamento em suas redes sociais.

– Obrigado pelo apoio, Léo! É muito importante ter todos os brasileiros votando nas próximas eleições. Nosso povo decidirá se quer manter nossa soberania na Amazônia ou ser governado por bandidos que servem a interesses especiais estrangeiros. Bom trabalho em The Revenant – respondeu o presidente no fim de abril.

O chefe de Estado ainda vem utilizando músicas de cantores brasileiros críticos à sua gestão como trilha sonora para stories de divulgação dos feitos do governo. Entre os famosos cujo as canções foram usadas estão Caetano Veloso, Gilberto Gil, Anitta, Priscilla Alcântara e Daniela Mercury.

Fonte: Pleno News