Pará qualifica mais de mil profissionais da atividade turística em oito meses de 2023

Entre maio e dezembro de 2023, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) promoveu cursos de qualificação profissional em atividades do turismo capacitando 1.028 pessoas, em onze regiões turísticas do Estado, alcançando a marca de 32 municípios paraenses.

Ao todo, 86 parceiros estiveram envolvidos nos cursos de capacitação, entre prefeituras municipais, órgãos públicos do estadual e federal, instituições do Sistema S, além de universidades, empresas, institutos, associações, centros culturais e movimentos da sociedade civil.

“A qualificação profissional no turismo é uma estratégia muito importante para quem compreende como essa atividade econômica possui enorme capacidade de gerar e multiplicar renda. É importante entender que os cursos e turmas de formação profissional são etapas que precisam ser cumpridas tanto pela gestão pública quanto pela iniciativa privada para estruturação dos destinos e a consolidação de rede de prestação de serviços de qualidade ao turista que busca conhecer o Pará”, afirma o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Foram promovidos os cursos de qualificação profissional, com início em 8 de maio do ano passado, de Bolos e Doces, Boas Práticas para o Serviço de Alimentação, Cozinha Regional, Manipulação de Alimentos, Panificação, Produção Artesanal de Alimentos, Camareira, Garçom e Garçonete, Recepcionista de Hotel, Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem, Condutor Ambiental de Trilhas e Caminhadas, Observação de Aves, Oportunidades de Negócios e Qualidade no Atendimento.

Onze das quatorze regiões turísticas do Estado do Pará foram contempladas pelos cursos de formação. Receberam um ou mais cursos os municípios de Benevides, Belém e Marituba (Região Turística Belém), Augusto Corrêa, Bragança e Salinópolis (Região Turística Amazônia Atlântica Caeté), Castanhal, Maracanã, São Caetano de Odivelas, Vigia e Curuçá (Região Turística Amazônia Atlântica Guamá), Abaetetuba, Cametá e Barcarena (Região Turística Tocantins), Paragominas, Concórdia do Pará e Tomé-Açu (Região Turística Capim), Parauapebas, Marabá e Canaã dos Carajás (Região Turística Carajás); Ponta de Pedras, Salvaterra e Soure (Região Turística Campos do Marajó), Muaná e Portel (Região Turística Florestas do Araguaia), Belterra, Óbidos, Santarém e Oriximiná (Região Turística Baixo Tapajós), Itaituba (Região Turística Alto Tapajós), Altamira e Vitória do Xingu (Região Turística Xingu).

“Os cursos oferecidos pela Setur visam a satisfação do turista e o aumento da competitividade do destino turístico gerando renda e oportunidade de emprego. 35% dos parceiros foram restaurantes, hotéis, centros culturais e associações municipais diversas que contribuíram para a realização dos cursos, principalmente em municípios considerados destinos turísticos. Isso mostra que eles já compreenderam que o turismo é importante para a economia dos municípios, e consequentemente para o seu empreendimento também”, conclui a técnica da Gerência de Qualificação Profissional da Setur, Regina Santos.

