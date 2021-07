Para quebrar a internet! Neymar cumpre promessa e presenteia ex-BBB Juliette

Juntos, Neymar e Juliette somam quase 190 milhões de seguidores no Instagram. Jogador finalmente entregou o óculo juliet, marca do craque em partidas da Champions League

Finalmente, Neymar e Juliette se encontraram e o jogador cumpriu sua promessa. De férias em uma mansão no Rio de Janeiro – com direito a helicóptero estacionado – o craque do PSG entregou óculos juliet, acessório da marca ‘Oakley’ que tem a nomenclatura parecida com a vencedora do ‘Big Brother Brasil 2021’. Na web, o camisa 10 da Seleção Brasileira e a influenciadora agitaram a quinta-feira com a publicação de fotos juntos.

O óculos em questão virou marca do jogador em partidas importantes da Champions League. Nas duas últimas temporadas, a internet parou para acompanhar a chegada badalada de Neymar aos palcos dos confrontos do torneio europeu. O brasileiro assumiu a #NeyDay e a frase ‘o pai está ON’.

– Parabéns pela simplicidade. Prazer em te conhecer. Você é demais. Deus abençoe você sempre. Senhor e senhora Juliet – brincou Neymar.

– Vai encarar, Zuñiga?! – escreveu nos stories.

A brincadeira entre os dois começou justamente por isso. Eles interagiram nas redes sociais e Juliette aproveitou a chance para pedir aos seguidores que ‘cobrassem’ Neymar: ‘O meu amigo Neymar Jr me prometeu um óculos de moleca doida e até hoje não recebi. Bora cobrar?’

O jogador do Paris Saint-Germain então respondeu e prometeu a entrega.

– Vou te mandar a Juju e você vai ficar ‘ON’ – publicou recentemente.