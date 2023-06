Para “quebrar o tabu”, funerária vende caixões personalizados

Visando tornar as despedidas fúnebres mais amenas, uma funerária internacional passou a oferecer pacotes para um enterro personalizado. Na Go As You Please, (Vá Como Você Preferir, em tradução livre para o português), é possível encomendar caixões dos mais diversos estilos, incluindo em formato de rolo de salsicha, garrafa de uísque ou com designs para os fãs de produções como Harry Potter e Star Wars.

Em entrevista à Sky News, o gerente geral da empresa, Scott Purvis, disse não tratar-se de “desrespeito”, mas de “mostrar ao público o que pode ser feito” e o que a empresa pode “oferecer”.

– Quando se trata de caixões de fotos sob medida, eu diria que não estamos lidando com novidades, estamos lidando com individualidade. Incentivamos as famílias a projetar seus próprios caixões e até mesmo se envolver na fabricação dos caixões. Tivemos inúmeras famílias criando montagens de fotos de família ao longo dos anos, reunindo a família para colar as fotos no caixão em branco – citou.

De acordo com ele, a maior parte das encomendas que recebem são de pessoas que organizam seus próprios funerais antes de partirem.

– A maioria dos designs de nossos caixões vem de conversas honestas com a pessoa quando ela ainda está viva. Muitas pessoas agora estão organizando seus próprios funerais antes de morrer. Isso lhes dá a chance de quebrar o tabu de falar sobre a morte com suas famílias. Também lhes dá a oportunidade de ter exatamente o funeral que desejam e de aliviar o fardo da família quando chegar a hora – declarou ele.

No site, há diversos modelos que servem como ponto de partida para para a imaginação dos clientes de Purvis. Na plataforma, é possível encontrar caixões decorados com estampa de onça, do exército, em lego ou até mesmo com a foto do próprio morto deitado na posição em que ficará no caixão.

A funerária é atuante no nordeste da Inglaterra, na Escócia e também em Edimburgo.

