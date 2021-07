Pará recebe 120.400 novas doses de vacina contra Covid-19 nesta terça-feira

O Pará recebeu na madrugada deste terça-feira (20) 120.400 doses de vacina contra a Covid-19 para imunizar a população. No total foram recebidas 45.200 mil doses da vacina da Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 75.200 mil doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Essa remessa faz parte de um total de 390.080 doses de vacina contra a Covid-19 que o Estado deve receber até está quarta (21).

De acordo com o governo, as doses que chegaram serão distribuídas para todos os 144 municípios e são direcionadas para aplicação de primeira e segunda doses. A equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já elabora a logística de entrega. A distribuição deve começar nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Essa é a 44ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde (MS). Ao todo, o Estado do Pará já recebeu 4.970.140 de doses de imunizantes contra a Covid-19, sendo 1.483.440 da CoronaVac/Sinovac; 2.819.400 da Oxford/AstraZeneca; 532.350 da Pfizer e 134.950 da Janssen.

Fonte: G1 Pa — Belém

Foto: Reprodução/Agência Pará