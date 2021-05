Pará recebe 133.700 doses de vacinas contra a covid-19 nesta quinta-feira

Estado já recebeu mais de 2 milhões de doses até o momento

O Estado do Pará recebeu do Ministério da Saúde a 18ª remessa de vacinas contra a covid-19 na tarde desta quinta-feira (6). A carga contém 133.700 doses da Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Até o momento, o Pará foi contemplado com o recebimento de 2.229.130 doses de vacinas contra a covid-19, entre imunizantes do tipo CoronaVac/Sinovac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer, como repassa a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Segundo o órgão estadual de saúde, a expectativa é de que a distribuição das doses que chegaram nesta quinta seja realizada nos próximos dias para os Centros Regionais de Saúde. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“Nós sempre reforçamos este pedido, pois é importante que todos façam a sua parte: Quem já iniciou a imunização com a primeira dose da vacina não pode deixar de ter os cuidados básicos. Todos precisam continuar usando máscara, álcool em gel, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Todas as medidas aliadas à vacina vão nos ajudar a diminuir os números da doença no nosso Estado”, destacou o secretário de Saúde, Rômulo Rodovalho.