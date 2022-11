Pará recebe 80 mil doses de vacinas contra Covid-19, nesta quinta-feira (10)

Uma nova remessa com 80 mil doses de vacinas Pfizer e Astrazeneca chegou a Belém na manhã desta quinta-feira (10). Do aeroporto, as doses seguiram para central estadual, em Ananindeua, onde será feita a conferência e a distribuição para os municípios.

As doses desta nova remessa de Pfizer serão destinadas para a aplicação em crianças menores de 2 anos com comorbidades.

Cada município receberá 14% desses imunizantes para atender a este público.

Já as 30 mil doses de Astrazeneca serão para dar continuidade à vacinação no estado.

“A chegada desse novo lote reforça nosso compromisso que é garantir a imunização dos paraenses, como temos feito desde o início”, reforçou o Secretário de Saúde Rômulo Rodovalho.

A diretora de epidemiologia em exercício, Leila Flores, explica que é importante que cada município organize sua estratégia de vacinação e comece a aplicar as vacinas de forma imediata após o recebimento. “É importante não deixar doses paradas. Pedimos aos municípios que reforcem suas estratégias de vacinação e chamem o público para vacinar”.

Texto: Tatiane Freitas (Ascom/Sespa)

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim