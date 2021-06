Pará recebe lote com 215.750 doses de vacina contra Covid-19

Estado recebeu imunizantes da Oxford/AstraZeneca. Até o momento, o Pará recebeu do Ministério da Saúde 3.327.390 doses, sendo 1.239.440 da CoronaVac, 1.994.350 da Oxford/AstraZeneca e 93.600 da Pfizer.

O Pará recebeu, na tarde desta quarta-feira (2), o vigésimo sétimo lote com 215.750 doses da Oxford/AstraZeneca. Até o momento, o Pará recebeu do Ministério da Saúde 3.327.390 doses, sendo 1.239.440 da CoronaVac, 1.994.350 da Oxford/AstraZeneca e 93.600 da Pfizer.

As doses devem encaminhadas às Secretarias Municipais de Saúde e devem começar a ser aplicadas segundo calendário vacinal de cada município para a imunização de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e trabalhadores da educação, sendo divididas entre docentes da educação fundamental e outros profissionais não docentes além de profissionais de segurança pública, trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários, militares da ativa maiores de 45 anos, população tradicional ribeirinha, população tradicional quilombola, e população privada de liberdade.

“A chegada de mais remessas ao Estado é de fundamental importância pois, dessa forma, vamos avançando na vacinação. Ressaltamos que todos fiquem atentos ao calendário de vacinação do seu município. Não deixem de tomar a segunda dose, pois só assim é possível completar o ciclo da imunização e sigam tomando todos os cuidados como uso de máscara, álcool em gel e mantenham o distanciamento social”, explicou o Secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Até a manhã desta quarta-feira (2), o Pará já aplicou 2.141.790 vacinas da primeira dose e 1.407.914 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid-19 As informações sobre a vacina são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página do vacinômetro.

Calendário de chegada ao Pará dos lotes de vacinas já enviados pelo Ministério da Saúde: