Pará recebe mais 154 mil doses de vacinas contra covid-19, na tarde de ontem (31)

Chegou a Belém, na tarde deste sábado (31), a 49ª remessa de vacinas contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde (MS). São 154.440 doses da Pfizer. Ao todo, o Estado do Pará já recebeu 5.819.840 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19, sendo 1.628.740 da CoronaVac/Sinovac; 3.196.200 da Oxford/AstraZeneca; 859.950 da Pfizer e 134.950 da Janssen.

“Vamos avançar ainda mais, com isso chegaremos a 22 anos em todo o estado, chegando na nossa meta de vacinar todo o público adulto em agosto”, anunciou o governador Helder Barbalho.

Segundo orientações do Ministério da Saúde, essa remessa de vacinas é destinada à primeira dose. As doses da vacina Pfizer serão distribuídas para os imunização de pessoas nos seguintes municípios: Ananindeua, Belém , Benevides, Marituba, Concórdia do Pará, Santa Isabel, Castanhal, Bragança, Campanha, Primavera, Paragominas, São Miguel do Guamá, Barcarena, Santarém, Altamira, Anapu, Pacajá, Marabá, Canaã dos Carajás e Parauapebas. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, a Pfizer deve ser mantida em temperatura de 6º a 8º graus e necessita de condições específicas de transporte e aplicação.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) tem como metodologia verificar se o município possui condições técnicas, tanto de rede de frio, como de operacionalização para receber a vacina. “A Pfizer precisa ter um acondicionamento adequado de refrigeração, ser administrada em ambiente refrigerado e ter rápido fluxo, ou seja, não é uma vacina que possa ficar muito tempo armazenada no município. Isso significa que assim que ela é recebida precisa ser rapidamente aplicada”, explica o Secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

A equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já elabora a logística de entrega. A distribuição deve começar nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Vacinas – Até o início da tarde deste sábado (31), o Pará aplicou 3.079.173 vacinas da primeira dose e 1.477.432 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid.

As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página do Vacinômetro.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro