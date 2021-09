Pará recebe mais 157.950 mil doses de vacina contra a Covid-19 neste sábado (25)

O Pará recebeu, na madrugada deste sábado (25), a 89ª remessa de vacinas contra a Covid-19 com 157.950 doses da vacina Pfizer, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS).

A Sespa recomenda aos municípios que as doses desse lote sejam destinadas ao reforço da vacinação de idosos acima de 70 anos e à aplicação da primeira dose de jovens e adolescentes.

A equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebeu as vacinas no Aeroporto de Belém e organiza o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses. O envio será feito a partir deste sábado (25), por via terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup)

O planejamento da Sespa inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios, e cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação.

Por Laís Menezes (SESPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes