Pará recebe mais 190.710 mil doses de Pfizer nesta terça-feira (28)

O Pará recebeu, na madrugada desta terça-feira (28), a 91ª remessa de vacinas contra a Covid-19. São 190.710 doses da Pfizer que foram enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). Com mais essa remessa, o Pará totaliza 10.971.130 doses de imunizantes recebidos e destinados à população paraense, das quais, 3.817.990 são da CoronaVac/Sinovac; 3.931.800 da Oxford/AstraZeneca; 3.082.890 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

Do total de doses destinadas a imunização contra a covid-19, 250 mil doses de Coronavac fazem parte do lote de 1 milhão, adquirido no dia 22 de setembro pelo Governo do Estado diretamente com o Instituto Butantan, em São Paulo, e que chegou ao Pará na tarde da segunda-feira (27).

A Sespa recomenda aos municípios que as doses desse lote da Pfizer sejam destinadas ao reforço da vacinação de idosos acima de 70 anos, segundas doses e à aplicação da primeira dose de adolescentes. “Estamos conseguindo fazer a distribuição de doses aos municípios para atender a população da melhor forma e avançar na cobertura vacinal. Por isso, pedimos que as secretarias municipais de saúde realizem campanhas, façam a mobilização da população assim como a busca ativa de quem ainda não tomou a primeira dose. É necessário que as pessoas completem o esquema vacinal garantindo assim a imunização dos públicos alvos”, afirma a Diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes.

A equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebeu as vacinas no Aeroporto de Belém e já organiza o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses. O envio das doses deve ser feito ao longo dessa semana por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O planejamento da Sespa inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios, e cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação.

Segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, a Sespa tem trabalhado há oito meses, em conjunto com outras instituições, para garantir que as doses cheguem à população de forma rápida, segura e eficaz. “Nós não estamos medindo esforços para garantir que a vacina contra a covid-19 chegue ao Pará. Por isso, sempre pedimos que todos aqueles que forem convocados se vacinem. É muito importante que todos façam a sua parte e não deixem de lado também o uso de máscaras e álcool em gel”, ele afirma.

Por Caroliny Pinho (SESPA)

Fonte: Agência Pará