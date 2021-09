Pará recebe mais 214.306 doses de vacina contra Covid-19

São mais 158.200 doses da Coronavac e 56.160 da Pfizer enviadas pelo Ministério da Saúde ao estado.

O Pará recebeu, na tarde desta segunda-feira (6), mais 214.360 doses de vacina contra Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde. São mais 158.200 doses da Coronavac e 56.160 da Pfizer.

De acordo com o governo estadual, são as 76ª e 77ª remessas de imunizantes que chegam ao estado. No total, o Pará recebeu 8.974.400 doses de vacinas, até então.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que uma equipe técnica deve elaborar logística de entrega e distribuição das doses, que deve começar nos próximos dias.

O envio é feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

No Pará, 46,56% da população recebeu a primeira dose da imunização contra o novo coronavírus. Foram 4.086.840 doses aplicadas.

Já na segunda dose ou dose única, foram 2.467.408 aplicações, correspondendo a 28,11% da população.

No total, foram 6.554.248 doses aplicadas na população paraense, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

