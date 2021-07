Pará recebe mais 260 mil doses de vacinas contra Covid-19

O Pará recebeu, na madrugada desta quarta-feira (21), mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. São 269.680 mil doses divididas entre 92.430 mil doses da Pfizer e 177.250 mil doses da Oxford/AstraZeneca. Essa é a 45ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde (MS).

Ao todo, o Estado do Pará já recebeu 5.239.820 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19, sendo 1.483.440 da CoronaVac/Sinovac; 2.996.650 da Oxford/AstraZeneca; 624.780 da Pfizer e 134.950 da Janssen.

Segundo anunciou o governador Helder Barbalho, as vacinas que chegaram serão usadas para primeira e segunda doses. “Elas nos permitirão avançar para as faixas de idade de 28 e 29 anos. A nossa previsão é concluir, nos próximos dias, a vacinação de pessoas com até 25 anos. Estamos acelerando, agilizando para que todos possam ser imunizados. Acompanhe na sua cidade o calendário de vacinação, fique atento se você ainda está indo para a primeira dose não perca a oportunidade, se já foi vacinado, fique atento ao calendário da segunda dose para que todos possam estar protegidos”.

As doses da vacina Pfizer serão distribuídas para os imunização de pessoas nos seguintes municípios: Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Bragança, Capanema, São Miguel do Guamá, Santarém, Marabá e Parauapebas. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, a Pfizer deve ser mantida em temperatura de 6º a 8º graus e necessita de condições específicas de transporte e aplicação.

“A metodologia que estamos utilizando é verificar se o município possui condições técnicas, tanto de rede de frio, como de operacionalização para receber a vacina, pois ela precisa ter um acondicionamento adequado de refrigeração, ser administrada em ambiente refrigerado e ter rápido fluxo, ou seja, não é uma vacina que possa ficar muito tempo armazenada no município. Isso significa que assim que ela é recebida precisa ser rapidamente aplicada”, explica Daniele Nunes, diretora de Epidemiologia da Sespa.

As doses de Oxford/AstraZeneca serão distribuídas para todos os Centros Regionais de Saúde e são direcionadas para aplicação de primeira e segunda doses. A equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já elabora a logística de entrega. A distribuição deve começar nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“O Pará segue avançando na vacinação contra a Covid-19 e a cada chegada de remessas nós temos a oportunidade de vacinar mais paraenses. Dessa forma, é importante também que a população faça a sua parte e não deixe de tomar a segunda dose. Somente assim vamos evitar os casos graves da doença”, explica o Secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Vacinas – Até o início da tarde desta quarta-feira (7), o Pará aplicou 2.827.417 vacinas da primeira dose e 1.337.340 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid.

As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página do Vacinômetro.

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará