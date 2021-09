Pará recebe mais 265.530 doses de vacina contra a Covid-19

O Pará recebeu, na madrugada desta terça-feira (21), a 87ª remessa de vacina contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde, com 265.530 doses da vacina Pfizer. As doses dessa remessa serão destinadas à aplicação de segunda dose ao público-alvo definido pelos municípios, primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e doses de reforço para idosos a partir de 70 anos.

A equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebe as vacinas no Aeroporto de Belém e organiza o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses. O envio será feito a partir desta quarta-feira (22), por via terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O planejamento da Sespa inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios, e cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação.

Eficiência – Segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, a Sespa tem trabalhado em conjunto com outras instituições para garantir que as doses cheguem à população de forma rápida, segura e eficaz. “Estamos nos esforçando para que os municípios cumpram o Plano Paraense de Vacinação, disponibilizando as doses imediatamente aos grupos pré-definidos em cada local”, afirmou.

Com mais essa remessa, o Pará totaliza 10.334.470 doses de imunizantes recebidos e destinados à população paraense, das quais, 3.567.990 são da CoronaVac/Sinovac; 3.893.800 da Oxford/AstraZeneca; 2.734.230 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

Por Roberta Vilanova (SESPA)

Fonte: Agência Pará