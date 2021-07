Pará recebe mais 35.100 doses da Pfizer. Meta é vacinar pessoas com mais de 35 anos

Mais uma remessa de doses da vacina Pfizer chegou ao Pará na madrugada desta quinta-feira (1º), para avançar a vacinação contra a Covid-19 em todo o Estado. Esta é a 38ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde, com 35.100 doses. O Pará já recebeu 4.294.510 doses de imunizantes, sendo 1.378.440 da CoronaVac/Sinovac; 2.513.450 da Oxford/AstraZeneca; 352.170 da Pfizer e 50.450 da Janssen.

“Com essas doses vamos retomar a vacinação de primeira dose na capital (Belém), em Ananindeua e nos demais municípios do Estado. Nossa meta, nesta semana, é vacinar pessoas com mais de 35 anos”, anunciou o governador Helder Barbalho.

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, os imunizantes dessa remessa são destinados à primeira dose. As doses da vacina Pfizer foram divididas entre todos os municípios da Região Metropolitana de Belém. Por questões técnicas e condições do próprio fabricante, a vacina da Pfizer exige transporte e armazenamento diferenciados. Em Belém, as doses da vacina foram transportadas em caminhão isotérmico, que atinge até -20 graus Celsius.

Atenção ao calendário – A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) também vem estudando a estrutura de outras cidades para receber a vacina da Pfizer. “Estamos avançando a cada dia com a vacinação no Estado, e fazendo sempre o possível para as vacinas sejam distribuídas de forma rápida e segura. Mas é importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município, procurando a vacina quando chegar a sua vez e não deixar de tomar a segunda dose”, reitera o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho.

Até a noite de quarta-feira (30), segundo a página do Vacinômetro, o Pará havia vacinado 2.619.707 pessoas com a primeira dose e 1.135.148 com a segunda dose. As informações sobre vacinação são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha, em todo o Estado, na página do Vacinômetro (www.saude.pa.gov.br/vacinometro).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará