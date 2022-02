Pará recebe mais 37.300 doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19

O Estado do Pará recebeu, na tarde desta sexta-feira (18), 37.300 doses da vacina Pfizer, que serão destinadas a crianças de 5 a 11 anos. Após chegarem ao Aeroporto Internacional de Belém, as doses são encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS). Em seguida, são enviadas aos municípios por via terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O planejamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) inclui a distribuição das doses e dos insumos para todos os municípios. Cada um recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação atingida.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, ressaltou a importância do envio de novas remessas. “São vacinas que vêm para imunizar as crianças e reforçar a imunidade de quem ainda não completou seu esquema vacinal. Peço que a população observe isso, pois precisamos que mais pessoas estejam imunizadas completamente. No caso dessas doses pediátricas, reforço a importância de pais e responsáveis levarem seus filhos aos postos onde estão sendo aplicadas as vacinas”, alertou.

O secretário lembrou, ainda, que tanto para imunização das crianças com a vacina da Pfizer, como a CoronaVac/Sinovac, é necessário o acompanhamento de pai, mãe ou responsável. É preciso estar atento para o intervalo de 15 dias entre a dose da vacina contra a Covid-19 e as demais vacinas do calendário infantil.

A vacina para a faixa etária de 5 a 11 anos apresenta dosagem, composição e concentração diferenciadas. A tampa do frasco do imunizante ajuda a não confundir o tipo de vacina: laranja para crianças e roxo para adultos, a fim de auxiliar os profissionais de saúde na hora da aplicação e alertar pais e responsáveis.

Ambiente específico – As secretarias Municipais de Saúde também devem estar atentas a outras recomendações, como aplicar a vacina em crianças em ambiente específico e separado da vacinação de adultos, acolhedor e seguro. Após imunizadas, as crianças devem ficar por no mínimo 20 minutos no local, em caso de eventuais reações.

As Unidades Básicas de Saúde precisam evitar que a vacina contra a Covid-19 seja administrada junto com outras vacinas do calendário infantil. A orientação da Sespa é cumprir um intervalo de 15 dias entre uma aplicação e outra. Não é recomendável, ainda, que a vacinação em crianças seja em postos na modalidade drive thru.

No Pará, 1.151.403 crianças de 5 a 11 anos estão aptas à vacinação contra Covid-19. Desse total, 133.061 crianças já tomaram a primeira dose, correspondendo a 11,56% desse público-alvo, segundo dados do Vacinômetro da Sespa.

Conforme a mais recente atualização do Vacinômetro, o Pará havia recebido 15.250.765 doses de vacina do Ministério da Saúde. Desse total, 13.909.660 foram enviadas aos 144 municípios, tendo sido aplicadas 12.638.453 doses, sendo 6.079.203 como 1ª dose, 5.542.417 como 2ª dose ou dose única, e 1.026.409 como 3ª dose, o que corresponde a 81,40% de cobertura vacinal com a 1ª dose, 74,21% com a 2ª dose ou dose única e 13,74% com a 3ª dose.

Serviço: Informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro: http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/.

Texto: Mozart Lira – Ascom/Sespa

Por Mozart Lira (SESPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim