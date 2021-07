Pará recebe mais 390 mil doses de vacinas contra covid-19 nesta terça e quarta

Nesta segunda-feira, 19, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou em sua conta no Twitter, que o estado recebe nos dias 20 e 21 (terça e quarta), mais 390.080 doses de vacinas contra a covid-19. Essa é a 44ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde (MS).

De acordo com o governador, serão de 222.450 Oxford/AstraZeneca, 92.430 Pfizer e 75.200 CoronaVac/Sinovac.

Com a chegada dos imunizantes, segundo o governador, os municípios poderão vacinar pessoas de 28 e 29 anos.

O Pará já recebeu 4.849.740 milhões de doses de imunizantes anti-covid, sendo 1.408.240 da CoronaVac/Sinovac; 2.774.200 da Oxford/AstraZeneca; 532.350 da Pfizer e 134.950 da Janssen.