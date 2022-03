Pará recebe mais de 150 mil doses da vacina Janssen para reforço contra Covid-19

A Sespa reitera que as pessoas procurem tomar a dose de reforço para evitar internações e mortes pela doença

Mais 151.850 doses da vacina Janssen chegaram ao Pará na tarde desta quinta-feira (17), para serem aplicadas como reforço à prevenção da Covid-19. A remessa foi enviada pelo Ministério da Saúde, e o quantitativo será encaminhado aos 144 municípios já nos próximos dias. Desde janeiro de 2021, o Estado já recebeu 15.520.765 doses de imunizantes contra a doença.

Após chegarem ao Aeroporto Internacional de Belém, as doses foram encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS). Em seguida, são enviadas aos municípios por via terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O planejamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) inclui a distribuição das doses e dos insumos para todos os municípios. Cada um recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação atingida.

Reforço – Diferentemente das outras vacinas contra a Covid-19 oferecidas pelo Ministério da Saúde, o imunizante da Janssen é aplicado em dose única.Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, ressalta que as pessoas que finalizaram os esquemas básicos de imunização busquem o reforço, para evitar internações e óbitos por Covid-19. “Por isso, nosso apelo é sempre para que a população busque os postos de vacinação e não deixe de fazer o ciclo completo da vacina”, enfatiza o secretário.

Vacinômetro – Conforme a mais recente atualização do Vacinômetro, o Pará havia recebido 15.520.765 doses de vacina do Ministério da Saúde. Desse total, 13.909.660 foram enviadas aos Centros Regionais de Saúde para serem distribuídas aos 144 municípios.

Serviço: Informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro.

Por Mozart Lira (SESPA)