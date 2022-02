Pará recebe mais de 86 mil doses de vacina contra Covid-19

As doses de CoronaVac/Sinovac são destinadas à imunização de crianças de 5 a 11 anos

O Pará recebeu na tarde desta quarta-feira (02) mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. Desta vez, foram enviadas pelo Ministério da Saúde 86.120 doses da CoronaVac/Sinovac, que serão encaminhadas aos 144 municípios para imunização de crianças entre 5 e 11 anos. Com essa remessa, o Pará totaliza 14.169.860 doses de vacinas recebidas do Ministério. “Com a chegada desta remessa pretendemos avançar ainda mais na imunização das crianças, o que é fundamental, já que estamos no início do ano letivo. Por isso, pedimos aos pais e responsáveis que ficam atentos ao calendário vacinal de suas cidades, e não devem deixem de levar suas crianças aos pontos”, alerta o secretário de Saúde de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

Assim que chegam ao Aeroporto Internacional de Belém, as doses são encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde, e em seguida para os municípios por via terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O planejamento da Sespa inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios. Cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação em que está.A remessa chegou ao Aeroporto Internacional de Belém e já será encaminhada aos 144 municípios paraensesFoto: Jader Paes / Agência Pará

A população estimada a receber a vacina nessa faixa etária é de 1.151.403. O secretário Rômulo Rodovalho reitera a importância do trabalho em conjunto com outros órgãos estaduais para o controle da pandemia de Covid-19, desde 2020. “Além do Graesp (Grupamento Aéreo de Segurança Pública), temos parcerias em diversas ações, com outros órgãos, para oferecer à população testes rápidos e atendimento médico em casos leves e moderados. Atualmente, retomamos com a Policlínica Itinerante para levar testagem de Covid-19 a vários municípios, possibilitando diagnóstico precoce e tratamento da doença, e continuamos apoiando as gestões municipais nas estratégias de vacinação”, acrescentou o titular da Sespa.

Vacinômetro – Conforme a última atualização do Vacinômetro, o Pará havia recebido 13.909.740 doses de vacina do Ministério da Saúde, sendo 4.747.285 da Oxford/AstraZeneca; 3.544.075 de CoronaVac/Sinovac; 5.401.770 da Pfizer e 216.610 da Janssen (de dose única).Foto: Jader Paes / Agência Pará

Do total de doses recebidas, 13.209.124 foram enviadas aos 144 municípios, tendo sido aplicadas 12.141.652 doses, sendo 5.967.81 como 1ª dose, 5.500.772 como 2ª dose ou dose única, e 673.029 como 3ª dose (reforço), o que corresponde a 79,91% de cobertura vacinal com a 1ª dose, 73,66% com a 2ª dose ou dose única, e 9,01% com a 3ª dose.

Serviço: As informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro (http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/).Por Caroliny Pinho (SESPA)