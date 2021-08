Pará recebe mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19, na tarde desta segunda-feira (9)

O Pará recebeu, na tarde desta segunda-feira (9), a 56ª remessa de vacinas contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde (MS). São 48.600 mil doses da Coronavac. Ao todo, o Pará já recebeu 6.439.810 milhões de doses de imunizantes dos quais 1.852.940 foram da CoronaVac/Sinovac; 3.353.300 da Oxford/AstraZeneca; 1.095.120 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

“Vários municípios no Estado já estão alcançando a vacinação de pessoas nas faixas etária mais próximas aos 18 anos e isso só é possível com a chegada de mais doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Por isso, pedimos sempre que todos façam a sua parte e procurem a vacina assim que ela chegar na sua idade nas localidades em que residem”, afirma o Secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho.

Ao longo desta semana, a equipe técnica da Sespa deve se reunir para definir a quantidade de doses que devem distribuídas para os Centros Regionais de Saúde. Desde a chegada da primeira remessa ao Estado o envio está sendo feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). “Estamos enviando a todas as regionais no período suficiente para ocorrer a distribuição aos municípios. Nossa maior preocupação é que as doses cheguem em tempo hábil e com garantia de qualidade, possibilitando aos municípios avançar na campanha”, explica o Coordenador de Logística da Sespa, Marcus Coura.

Vacinas – Até o início da tarde desta segunda-feira (9), o Pará aplicou 3.239.079 vacinas da primeira dose e 1.680.250 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid-19. As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página do Vacinômetro.

Foto: Divulgação

Por Caroliny Pinho (SESPA)

Foto: Jader Paes / Ag. Pará