Pará recebe mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira (23)

Chegou ao Pará, no início da tarde desta sexta-feira (23), a décima quarta remessa de vacinas contra a Covid-19. Foram enviadas pelo Ministério da Saúde 98.900 doses, sendo 79.500 da Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 19.400 doses da CoronaVac/ Sinovac, imunizante desenvolvido no Brasil pelo Instituto Butantan.

“O Pará segue o Plano Nacional de Imunização, o PNI, do Ministério da Saúde, e essa nova remessa vai dar continuidade à campanha estadual de vacinação contra a Covid-19. Nosso objetivo neste momento é garantir as doses para os municípios que ainda não alcançaram a meta desta etapa, sendo que toda a logística de entrega será feita de forma segura e rápida”, comenta o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

As doses recebidas devem ser distribuídas já a partir deste sábado (24). Elas serão destinadas a primeira dose nos municípios que ainda não atingiram todos os cidadãos acima de 60 anos e a outra parte deve ser armazenada para garantir a segunda dose de quem já iniciou a imunização e precisa tomá-la nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“Nós pedimos que mesmo aqueles que já iniciaram a imunização com a primeira dose da vacina não deixem de tomar os cuidados básicos. Todos precisam continuar usando máscara, álcool em gel, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Todas as medidas aliadas à vacina vão nos ajudar a diminuir os números da doença no nosso Estado”, afirma o secretário.

Por Carol Menezes (SECOM)

Fonte: Agência Pará

Foto: Ricardo Amanajás / Ag.Pará