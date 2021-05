Pará recebe mais uma remessa de vacinas da Pfizer nesta quarta-feira (19)

O Pará recebeu, na tarde desta quarta-feira (19), mais uma remessa das vacinas contra a Covid-19. Essa é a 24ª enviada pelo Ministério da Saúde desde janeiro. São 22.230 doses da vacina Pfizer produzida em parceria com a empresa alemã BioNTech. Ao todo, o Pará já recebeu 2.896.750 doses, sendo 1.239.440 da CoronaVac, 1.583.600 da Oxford/AstraZeneca e 73.710 da Pfizer.

Nesta remessa, as doses da vacina Pfizer serão dividas entre Belém que receberá 16.530 e Ananindeua com 5.700. As vacinas foram entregues diretamente para as Secretarias de Saúde dos dois municípios. Por questões técnicas e condições do próprio fabricante, a vacina da Pfizer exige um transporte e armazenamento diferenciado.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará“Conforme orientação do Ministério da Saúde, estamos ampliando a entrega de doses da vacina da Pfizer para municípios da Região Metropolitana de Belém, depois de Belém, Ananindeua é o segundo a receber as vacinas. A Sespa também vem analisando a estrutura de outras cidades próximas para também receber as vacinas da Pfizer, já que os imunizantes precisam de condições específicas de armazenamento. Ao chegar em Belém as doses da vacina foram transportadas em caminhão isotérmico, que atinge temperaturas de até -20 graus e entregue direto aos municípios”, informa o secretário de Saúde do Estado (Sespa), Rômulo Rodovalho.

A aplicação da vacina é responsabilidade das secretarias municipais de saúde. “A Sespa está viabilizando a campanha junto aos municípios, mas nós reforçamos que a população deve continuar fazendo a sua parte sem deixar de lado os cuidados com a higienização das mãos, assim como distanciamento social, uso de álcool em gel e máscara”, reforça o secretário.