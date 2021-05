Pará recebe nova remessa com 34.200 doses de vacina contra Covid-19

Expectativa é que estas vacinas já comecem a ser distribuídas a partir de sábado (15) para todos os centros regionais de sáude.

O Pará recebeu, nesta sexta-feira (14), mais uma remessa de vacinas contra Covid-19, a 22ª enviada pelo Ministério da Saúde. O novo lote trouxe 34. 200 doses de Coronavac, do Instituto Butantan.

A expectativa é que estas vacinas já comecem a ser distribuídas a partir de sábado (15) para todos os centros regionais de sáude.

Se acordo com a Secretaria de Saúde do estado (Sespa), a prioridade será enviar doses aos locais que precisam acelerar a vacinação nos grupos da terceira etapa do plano estadual de imunização.