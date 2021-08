Pará recebe novas doses da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (4)

A 51º remessa contabiliza 48.200 doses da CoronaVac. Sespa articulará a distribuição para os municípios nos próximos dias

O Pará recebeu, na tarde desta quarta-feira (4), mais 48.200 doses da vacina CoronaVac. Esta é a 51º remessa que chega ao Estado enviada pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o Pará já recebeu 5.995.440 milhões de doses de imunizantes dos quais 1.804.340 foram da CoronaVac/Sinovac; 3.196.200 da Oxford/AstraZeneca; 859.950 da Pfizer e 134.950 da Janssen.

“A cada chegada de remessas ao Estado, o nosso compromisso com a entrega e a vacinação dos paraenses se renova. Desde janeiro, com a chegada da primeira, tem sido desafiador realizar as entregas às regionais de saúde em até 48 horas e isso só está sendo possível graças ao trabalho de toda a equipe e a nossa parceria com a Segup”, afirma o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará

A equipe de logística da Sespa vai se reunir para definir a quantidade de doses que devem ser distribuídas a cada município, assim como a data de saída das entregas, sendo que deve começar já nos próximos dias e o envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O governador Helder Barbalho disse, recente, em suas redes sociais, que o Pará deve vacinar toda a população com até 22 anos de idade, até à primeira quinzena de agosto. “Seguimos pedindo para que a população busque a vacina quando chegar a sua faixa etária. Isso é fundamental para que os números da pandemia continuem caindo. Todos precisam fazer a sua parte e por isso também não podemos deixar de lado o uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento social”, complementa o secretário.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. ParáVacinas – Até o início da tarde desta quarta-feira (4), o Pará aplicou 3.151.075 vacinas da primeira dose e 1.613.344 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid. As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página do Vacinômetro.

Foto: Divulgação Por Caroliny Pinho (SESPA)