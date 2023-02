Pará recebe primeira remessa de vacinas bivalentes contra Covid-19

Chegou ao Pará na manhã deste sábado (11) a primeira remessa de vacinas bivalentes contra a Covid-19. As doses são destinadas à continuação da campanha de vacinação que terá início no dia 27 de fevereiro no Pará e no Brasil inteiro.

Esta primeira remessa conta com 64.800 doses da vacina, que serão distribuídas para 56 municípios das mesorregiões do Sudeste Paraense e Baixo Amazonas. Até o dia 26 de fevereiro, o Pará receberá 600 mil doses do imunizante.

A distribuição das vacinas será feita de forma que todos os municípios estejam com as doses para serem aplicadas a partir do dia 27 de fevereiro, data instituída pelo Ministério da Saúde para que a campanha de vacinação bivalente seja iniciada.

Nesta primeira fase da campanha a ordem dos grupos a serem vacinados será: primeiro, as pessoas com mais de 70 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas; segundo, pessoas de 60 a 69 anos de idade; terceiro, gestantes e puérperas; quarto, trabalhadores de saúde; e quinto, pessoas com deficiência permanente.

A vacina bivalente é considerada uma dose de reforço, portanto, para receber o imunizante é preciso estar com o esquema vacinal básico em dia, tendo a última dose tomada há mais de quatro meses. Quem ainda não tiver iniciado o esquema vacinal ou estiver atrasado, deve buscar as vacinas monovalentes originais para estar apto a tomar a vacina bivalente quatro meses depois.

As doses de reforço para pessoas que não fazem parte do grupo prioritário, a recomendação é receber a vacina monovalente disponível no momento, conforme orienta o Ministério da Saúde.

Texto: Edilson Teixeira/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação