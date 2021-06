Pará recebe remessa com 139 mil doses da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira

Ministério da Saúde enviou 88.800 doses da CoronaVac/Sinovac e 50.450 imunizantes do laboratório Janssen, do grupo Johnson & Johnson.

O Pará recebeu na tarde desta quinta-feira (24) mais a 35ª remessa de vacinas contra Covid-19. Ao todo, foram enviados pelo Ministério da Saúde, 88.800 doses da CoronaVac/Sinovac e 50.450 imunizantes do laboratório Janssen, do grupo Johnson & Johnson.

Diferente das outras vacinas contra a Covid-19, o imunizante da Janssen é aplicado com esquema de dose única. Os imunizantes da CovonaVac, que chegaram hoje, são destinados à primeira e segunda doses.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou no dia 14 de junho que foi prorrogada a validade da vacina Janssen, que chegou ao Brasil na terça-feira (22) de três meses para quatro meses e meio. As doses do primeiro lote vencem no início de agosto.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), está elaborando o planejamento de distribuição das doses para os Centros Regionais de Saúde. O envio deve ser feito nos próximos dias, por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“Estamos avançando a cada dia com a vacinação no Estado, e fazendo sempre o possível para as vacinas serem distribuídas de forma rápida e segura, mas é importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município, procurando a vacina quando chegar a sua vez e não deixar de tomar a segunda dose”, afirmou o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho.

OPará já recebeu 276.120 doses da Pfizer, 2.419.450 da Astrazeneca ,1.378.440 da CoronaVac e 50.450 da Janssen. Até a manhã desta quinta-feira (24), segundo a página do Vacinômetro, o Estado vacinou 2.367.174 pessoas com a primeira dose e 821.192 com a segunda dose.

Fonte: O Liberal