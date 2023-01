Pará recebe remessa com mais de 49 mil doses de vacina Pfizer Adulto

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebeu na manhã desta quinta-feira (19) uma remessa de 49.140 doses da vacina Pfizer Adulto contra Covid-19. A distribuição do imunizante para os 144 municípios começa após a conferência pelo Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS).

A diretora do Setor de Epidemiologia da Sespa em exercício, Leila Flores, informou sobre a logística da distribuição das vacinas. “Desde o início da campanha de vacinação estamos realizando, da forma mais rápida e segura, a distribuição para todos os municípios, que são os responsáveis pela aplicação das doses”, disse a gestora.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, destacou a importância da manutenção em dia do calendário vacinal. “A vacina continua sendo a principal forma de combate contra a Covid-19. Se vacinar é um ato de benefício próprio e de respeito e zelo com as outras pessoas”, afirmou o titular da Sespa.

O Pará já ultrapassou 16 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em todo o Estado.

Texto: Edilson Teixeira – Ascom/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Augusto Miranda/Ag Pará