Pará recebe três remessas de vacinas contra a Covid-19

Chegaram ao Pará, no início da tarde desta terça-feira (05), 60 mil doses da vacina Janssen, 91.900 doses da Pfizer pediátrica e outras 60 mil doses de Astrazeneca, que serão utilizadas em todo o Estado para a prevenção da Covid-19.

As remessas foram enviadas pelo Ministério da Saúde e os quantitativos serão encaminhados aos 144 municípios já nos próximos dias. Desde janeiro de 2021, o Estado já recebeu 15.250.765 doses de imunizantes contra o coronavírus.

Após chegarem ao Aeroporto Internacional de Belém, as doses foram encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS). Em seguida, são enviadas aos municípios por via terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O planejamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) inclui a distribuição das doses e dos insumos para todos os municípios. Cada um recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação atingida.

Reforço – Diferentemente das outras vacinas contra a Covid-19 oferecidas pelo Ministério da Saúde, o imunizante da Janssen é aplicado em dose única. O lote recém-chegado é destinado à aplicação de doses de reforço em adultos.

Em relação às doses da Pfizer pediátrica, serão destinadas às crianças de 5 a 11 anos, a título de primeira e segunda doses.

Até o momento, no Pará, 1.151.403 crianças de 5 a 11 anos estão aptas à vacinação contra a Covid-19. Desse total, 279.169 crianças já tomaram a primeira dose, correspondendo a 24,25% desse público alvo, segundo dados contidos no Vacinômetro da Sespa e atualizados até 05 de abril. Entre os vacinados, 40.431 já foram imunizados com a segunda dose, correspondendo a 3,51%.

A respeito das doses da Astrazeneca, a Sespa recomenda que os municípios adotem estratégias que atendam quem precisa completar o esquema vacinal e a dose de reforço, sobretudo em adultos com mais de 18 anos.

O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, convoca a população para completar a imunização contra a Covid-19. “Esteja atento à chamada do seu município para se dirigir até o posto mais próximo. Importante é não deixar de se vacinar e tomar a dose de reforço se ainda não fez”.

Contra a Covid-19, o Pará já recebeu, até o momento, 4.747.205 doses da Astrazeneca; 3.544.075 doses da Coronavac; 5.401.770 da Pfizer e 216.610 da Janssen. Em termos de cobertura vacinal, 91,44% da população paraense já foi vacinada com a primeira dose; 85,85% com a segunda dose e 17,23% com a terceira dose.

Serviço: Informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro.

Por Mozart Lira (SESPA)