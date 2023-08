Pará reduz em 29% o índice de roubos a veículos em 2023

Após reduzir o número de roubos a veículos em 2022, o Pará segue a trajetória positiva, com a meta de fechar 2023 também com reduções significativas nesta modalidade de crime. Conforme o último balanço da criminalidade, o Estado já registrou queda, neste ano, de 29% entre janeiro e julho, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os investimentos em tecnologia, fiscalizações eficientes e o combate a grupos criminosos são essenciais para essa queda.

No estudo apresentado pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entre 1º de janeiro e 31 de julho, o Pará registrou 886 roubos a veículos, sendo 361 a menos que no mesmo período de 2022, quando houve 1.247 ocorrências.

Na comparação com 2019, primeiro ano da atual gestão, com início das mudanças no enfrentamento à criminalidade, a redução do índice atinge 63% – mais da metade. Naquele ano, o Pará contabilizou, segundo a Siac, 1.498 roubos de veículos. De lá até hoje, as quedas são constantes, resiltado do combate intenso em todas as regiões do Estado, assegura o titular da Segup, Ualame Machado.

“O Pará vem numa sequência de reduções nos crimes patrimoniais, especificamente no de roubos de veículos. Tivemos reconhecimento por estudos que apontaram o Pará como um dos melhores lugares para se ter veículo, além do próprio Fórum Brasileiro, que atestou nossas reduções. Estivemos em segundo lugar na região Norte no ano de 2022. Tudo isso tem demostrado o bom trabalho feito na Região Metropolitana, e também nas regiões de Integração”, destaca o secretário.

Integração e inteligência – Além do período acumulado, em julho deste ano foram contabilizadas 111 ocorrências, fechando com queda de 34,32%, no comparativo ao mesmo mês do ano passado, quando houve 169 registros. Ao comparar com 2019, a diminuição chega a 62,16%. A estratégia, ressalta Ualame Machado, é intensificar o rigor nas rodovias estaduais e nos centros urbanos para coibir a prática criminosa.

“Nossos agentes dos órgãos de trânsito e segurança estão sempre a postos, garantindo a ostensividade na malha viária estadual. O Governo do Pará também investe em câmeras de reconhecimento de placa, que contribuem para a vigilância e nas investigações quando o crime ocorre, o que acaba intimidando o autor, pois sabe do rigor nas ações do Estado”, enfatiza o secretário.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação