Pará registra 13,1% de redução nos crimes violentos letais intencionais, a segunda menor taxa de mortes do Norte

Nos últimos seis meses de 2023, o Pará foi o terceiro Estado com o maior percentual de redução nos crimes violentos letais intencionais (CVLI) e a segunda menor taxa de mortes na região Norte do Brasil, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira (17) pelo Monitor da Violência. Os números, que incluem homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte, apresentaram redução de 13,1% e confirmam, mais uma vez, que o Pará segue em redução constante na criminalidade.

“O estado do Pará teve uma das maiores reduções de todo o nosso país: reduziu em 13,1% o número de homicídios comparado ao mesmo período do ano passado, e no Brasil, houve redução de 3%. Isso demonstra a eficácia e a efetividade do sistema de segurança pública junto com a nossa sociedade para reduzir a criminalidade, garantindo paz para a população. Nós vamos continuar trabalhando, investindo, avançando com polícia na rua e com as Usinas da Paz para garantir proteção e cidadania para a nossa população”, avaliou o governador Helder Barbalho.

O estudo feito pelo Monitor da Violência, parceria do g1 com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP), é realizado com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

Segundo os números divulgados, de janeiro a junho de 2023 foram registradas 983 ocorrências de CVLI, apontando redução de 13,1% ao compararmos com o mesmo período do ano passado, quando 1.131 crimes da mesma natureza foram computados. Os números apontam ainda que, nesse período, 148 vidas paraenses foram preservadas.

Redução contínua – Segundo Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em mais um estudo do Monitor da Violência, parceria com o Fórum de Segurança Pública, o Pará segue não apenas a tendência nacional de redução, como também apresenta um percentual acima do nacional na redução das mortes violentas.

“O estudo foi divulgado nesta manhã, e desta feita o balanço do primeiro semestre de 2023, aponta o Pará mais uma vez, como já esperávamos, numa redução muito além do que apresentam alguns estados do Brasil. Chegamos a 13 % de redução na criminalidade no primeiro semestre de 2023 quando relacionado ao primeiro semestre de 2022, e isso demonstra o quinto ano seguido nessa tendência já confirmada de uma redução realmente robusta para que a gente possa continuar trabalhando. Nós ressaltamos que estamos no caminho certo, mas também sabemos que muito pode ser feito ainda”, afirmou Ualame.

O secretário pontuou ainda que “o Pará também tem reduzido a sua taxa de morte por 100 mil habitantes, inclusive dentro da região Norte, e a gente continua trabalhando para que esses números ao final de 2023 sejam melhores ainda. É de se comemorar, mas também saber que muito pode e precisa ser feito em relação a isso, mas o estudo, que é feito por organismo não governamental, ele somente confirma o trabalho que vem sendo executado e reconhece o Pará com 13% de redução nos crimes violentos letais intencionais no primeiro semestre de 2023 quando relacionado a 2022”, afirmou.

Tendência nacional – A redução alcançada pelo Pará envolve os números absolutos e também em percentuais, a exemplo das taxas a cada 100 mil habitantes. O estado de Roraima ocupou a primeira colocação no ranking de estados da região Norte com base na menor taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes, com taxa de 10,6 mortes a cada 100 mil habitantes. Enquanto que o Pará ficou com a segunda menor taxa da região de mortes violentas, apontando 11,2 mortes a cada 100 mil habitantes no semestre.

Além disso, em dados percentuais, o Pará foi o sexto estado da federação que mais registrou queda no número de CVLI, ficando atrás dos estados de Roraima -22,5%; Paraíba -22,4%; Sergipe -19,2%; Rondônia -19,1% e Mato Grosso -15%.

O estado paraense segue a tendência nacional de redução, alcançando 10% a mais que a taxa nacional, visto que o Brasil teve queda de 3,4% em relação ao primeiro semestre de 2022, como aponta o levantamento. Dos 26 estados da federação e o Distrito Federal, o Pará está entre os 17 que registraram queda.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará