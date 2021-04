Pará registra 24h sem nenhum crime violento letal

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) divulgou na tarde desta terça-feira (27), que nenhum crime violento letal intencional, que reúne homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, foi registrado nos 144 municípios paraenses de zero hora até às 23h59 da última segunda-feira, 26. O dado foi consolidado pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), responsável pelo levantamento diário dos crimes registrados em todo o estado.

Desde quando medidas policiais mais estratégicas e assertivas começaram a ser empregadas é possível afirmar que o interior do estado, assim como na Região Metropolitana de Belém, tem demonstrado queda nos crimes. “É com grande satisfação que comunicamos que o Pará não registrou nenhum homicídio, latrocínio ou lesão corporal seguida de morte sequer na data de ontem. Isso representa o esforço conjunto dos órgãos de segurança pública que trabalham integrados procurando proporcionar cada vez mais paz aos paraenses”, afirmou o secretário de segurança pública e defesa social, Ualame Machado.

A diminuição da violência também é percebida ao longo do mês de abril. No período de 1º até o dia 26 deste mês houve a redução de 59% de CVLI ao comparar com o mesmo período de 2018, durante a gestão anterior. Se comparado com o ano passado, que já apresentava queda, a diminuição é de 18%.

Ações – O ‘Polícia Mais Forte’ deslocou viaturas policiais após o expediente para atuarem no policiamento preventivo em pontos estratégicos da região metropolitana. Com o fortalecimento das ações dentro do sistema penitenciário, os custodiados deixaram de ordenar crimes de dentro dos presídios, enquanto que os criminosos que insistem em cometer delitos se tornam peças de investigações que elucidam e punem os culpados.

Na Capital e na RMB ações como o programa Territórios pela Paz fortalecem as ações de segurança pública e cidadania nos bairros Benguí, Cabanagem, Terra Firme, Guamá, Jurunas, Icuí, em Ananindeua e Centro, em Marituba, anteriormente marcados pela violência e criminalidade. Em alguns bairros, as obras das Usinas da Paz já estão avançadas para em breve oferecer serviços sociais e de cidadania.

Para o interior do estado, a Segup tem levado o projeto ‘Segurança Por Todo o Pará’ como o objetivo de descentralizar a gestão e impulsionar as ações de segurança pública, a fim de reduzir os índices de criminalidade e promover a paz social nas demais regiões paraenses, respeitado as peculiaridades do local.

Este ano, a tecnologia irá ser um diferencial aliada à atuação dos agentes. Câmeras de vídeomonitoramento com tecnologia embarcada que possibilitarão a leitura de placa veicular e reconhecimento facial serão empregadas no combate ao crime. Além disso, já ocorre a renovação da frota do Grupamento Fluvial para combater assaltos piratas, roubos a ribeirinhos e o tráfico de drogas pelos rios. Um Centro Integrado de Comando e Controle reunirá, com o emprego da mais alta tecnologia, agentes de todas as esferas para possibilitar um atendimento mais ágil à população. “Sabemos que muito já foi feito e este fato é o resultado das ações conjuntas dos órgãos do sistema, mas reconhecemos que ainda há muito que melhorar e vamos continuar trabalhando para que dias como este se repitam”, garantiu Ualame Machado.

Fonte: Agencia Pará/Por Aline Saavedra (SEGUP)