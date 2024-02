Pará registra 67% de redução em alertas de desmatamento em 15 municípios

Os 15 municípios paraenses incluídos no decreto de emergência ambiental, prorrogado pelo governador do Estado, Helder Barbalho, nesta sexta-feira (2), e que desde o ano passado são alvo de ações da Operação Curupira, de combate ao desmatamento, registraram 67% de redução em alertas de desmatamento na comparação entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, segundo dados oficiais do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Na análise dos dados de áreas recobertas por alertas de desmatamento dos municípios de Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia, em 2023, foram 1.387 km2 de áreas recobertas por alertas de desmatamento, contra 452.44 km2 em 2024. Uma redução, em números absolutos, de 935 km².

Segundo os dados do Inpe, houve redução em todos os municípios, especialmente em Portel, São Félix do Xingu e Pacajá, com diminuição em área de 163, 140 e 109 km², respectivamente.

Outro destaque é a participação desses municípios no cálculo geral do desmatamento do estado no mesmo período. Em 2023, o estado registrou área desmatada de 1.931 km², com participação de 72% destes municípios. Em 2024, a área estadual é de 956 km² e a participação deles é de 47%.

No Pará, no mês de janeiro de 2024 foram registrados 32 km² de área recoberta por alertas de desmatamento, mesmo valor registrado no ano de 2023, o terceiro menor valor da série histórica desde 2019. Em relação ao ano mais crítico, 2020, o mês de janeiro de 2024 é 64% menor.

Na Amazônia Legal, ainda segundo o Inpe, a área recoberta por alertas em janeiro foi de 119 km², o que representa uma redução de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em área, isso equivale a uma redução de 48 km².

“Estamos diante de um resultado extremamente importante. Isso quer dizer que os municípios que nós incluímos no decreto de emergência ambiental, no ano passado, para que fossem alvo de ações mais contundentes do estado para o combate aos ilícitos ambientais estão de fato tendo uma melhora significativa nos alertas de desmatamento. Isto comprova não só que acertamos ao decretar emergência ambiental mas também que continuamos no caminho certo com a prorrogação desse decreto, assegurando a continuidade das ações da Operação Curupira, que envolve a Semas, a Segup e todos as demais instituições em defesa da Amazônia. É assim que esse estado está tratando a questão do desmatamento, com seriedade, constância e comprometimento com resultados”, disse o governador Helder Barbalho.

Acumulado agosto de 2023 a janeiro de 2024

No acumulado agosto de 2023 a janeiro de 2024, a área recoberta por alertas de desmatamento no estado do Pará é de 956 km², número 50% menor que no mesmo período do ano anterior, quando a área foi de 1.931 km². A diminuição equivale a 975 km².

Desde a implementação da Força Estadual de Combate ao Desmatamento, já foram realizadas 46 Fases da Operação Amazônia Viva e 57 frentes da Operação Curupira. Em 2023, foram mais de 42 garimpos ilegais encerrados, graças às operações em campo, além de 290 Autos de Infração aplicados, 95 Termos de Embargo, 151 maquinários apreendidos. O total de área embargada por desmatamento ilegal e garimpo foi de mais de 40 mil hectares

Além disso, entre os meses de fevereiro e outubro de 2023, foram aplicados mais de R$ 89,4 milhões por infrações ambientais cometidas no Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Paulo Cesar/Ag Pará