Pará registra 80 ocorrências e 13 prisões até fim da votação

Durante o horário do pleito eleitoral do primeiro turno das Eleições 2022, no domingo (2), foi registrado um total de 80 ocorrências e 13 prisões. Destas, 71 ocorrências foram registradas pela Polícia Civil do Pará, com 10 pessoas presas por corrupção eleitoral no interior do estado, até às 19h deste domingo (02). O levantamento é da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que coordenou a “Operação Eleições 2022” no Pará.

Dentre os crimes computados estão: descarte de material de propaganda (santinho) de candidato em via pública, violação de sigilo de voto, compra de votos, transporte irregular de eleitores, promoção de comício após horário autorizado, nos municípios de Senador José Porfírio, Ponta de Pedras, Oriximiná, Capitão Poço, Bragança, Parauapebas, Tucuruí, Vigia, Ourilândia do Norte e Uruará, Castanhal, Bannach, Tomé-Açu, Marabá, Viseu, Santa Maria.

Foram apreendidos também quase R$ 60 mil em espécie e material de campanha. A Polícia Federal contabilizou o total de oito ocorrências e realizou três prisões. Dentre os crimes eleitorais computados estão a compra de votos, descarte de material de propaganda eleitoral, transporte veicular e oferecimento de alimento, nos municípios de Belém, Ananindeua, Santarém, Abaetetuba e Altamira.

Policiais atuaram na segurança dos locais de votação no Estado (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Lei Seca

Cinquenta e três estabelecimentos foram fiscalizados com relação ao cumprimento da Lei Seca, das 8 às 18h deste domingo, sem aplicação de procedimentos administrativos.

Desde cedo

As forças de Segurança Pública do Estado atuaram de forma integrada durante o pleito eleitoral neste domingo (2), por meio da “Operação Eleições 2022″. As ações iniciaram às 7h, na Região Metropolitana de Belém e no interior do estado.

Toda a operação foi sendo monitorada pelos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais, instalados em Belém e em mais 13 municípios do interior do estado.

Fonte: Debate com informações de O Liberal