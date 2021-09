Pará registra aumento no número de casos da Dengue

Para combater o avanço da dengue no estado, a secretaria de saúde pública (sespa) está realizando treinamentos, supervisão em municípios retomando as atividades que haviam sido suspensas por conta da pandemia da covid-19. O levantamento do índice de infestação Predial (IIP) de mosquito Aedes aegypti estão sendo feitos pelos municípios nas ações retomadas.

A secretaria municipal de saúde de Belém (Sesma) está desenvolvendo uma pesquisa por meio de armadilhas chamadas Ovitrampas para obter informações sobre o mosquito transmissor da dengue na capital.

O Pará teve um aumento no número de casos confirmados de dengue, de acordo com o 7° Informe Epidemiológico da Dengue, Chikungunya e Zika, de janeiro a 30 de agosto deste ano, o Pará registrou 2.241 casos de dengue, um porcentual equivalente a 28,20 % a mais que o ano passado, na qual foram registrados 1.748 casos da doença.

O município de Itaituba registrou até o momento um óbito e atualmente lidera o município com maiores casos de dengue registrado (502), seguido de Belém (497), Altamira (189), Novo Progresso (139) e São João do Araguaia (137).

Para evitar a doença é necessário tomar medidas de prevenção como manter a caixa d´água, toneis e barris fechadas, manter lixeiras fechadas, não deixara acumular água em lajes, quintal ou qualquer área que facilite a proliferação do mosquito.

Foto: Roberta Vilanova