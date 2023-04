Pará registra maior geração de empregos no 1º trimestre de 2023 na região Norte

Pará lidera geração de empregos formais na região Norte durante os três primeiros meses de 2023, atesta o estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-Pará), divulgado esta semana.

No balanço acumulado do 1º trimestre deste ano (Jan-Mar/2023), no comparativo entre admitidos e desligados, o resultado é de crescimento. Foram feitas neste período, em todo o Pará, 107.299 admissões contra 99.217 desligamentos, gerando um saldo positivo de 8.082 postos de trabalho. No mesmo período do ano passado (1° trimestre de 2022), o Estado também apresentou crescimento na geração de empregos formais, com um resultado menor. Foram feitas na época 102.697 admissões, contra 97.444 desligamentos, gerando um saldo de 5.253 postos de trabalho.

“A criação de empregos formais tem sido um grande desafio dentro dessa conjuntura de retomada econômica. Ao longo de 2022, a inflação esteve muito alta, e é bom lembrar que a inflação alta limita o poder de compra e o consumo, e também enterra a criação de novos empregos, assim como desemprega bastante. Mas apesar desse cenário, o Pará se manteve empregando. Em 2023, o governo do Estado mantém uma agenda de obras públicas, constrói um ambiente de negócios ainda favorável e amplia a sua participação em mercados produtivos, além de uma série de ações, de políticas públicas estaduais, que têm reforçado os dados positivos de empregabilidade no Pará, como a qualificação e os programas de educação técnica”, destaca Everson Costa, supervisor técnico do Dieese.

Entre os setores, o que mais se destacou neste período foi o de “Serviço”, com 6.507 contratações, seguido pela Indústria e o Comércio.

Março positivo – O Dieese-PA também sinaliza um resultado expressivo ao longo do mês de março, quando foram registrados mais de 4 mil postos de trabalhos, dado que também é positivo em relação ao mesmo período do ano passado (Mar/2022), quando o Estado registrou 1.871 postos.

“A expectativa é que em 2023 o Pará se mantenha como um grande gerador de empregos. Os dados apresentados nos primeiros meses são consequência da manutenção de ações assertivas, que movimentam a economia e abrem novas oportunidades. A gestão estadual sinaliza a implantação de grandes projetos e a manutenção de uma agenda extensa de entregas e investimentos, não só pelo Estado, mas também em parceria com o governo federal, além das iniciativas de qualificação de mão de obra, como o Programa Qualifica Pará, que já alcança mais de 28 mil pessoas por todo o Estado e oportuniza novos empregos e a movimentação econômica local”, reforça o titular da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Inocencio Gasparim.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará