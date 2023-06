Pará registra melhor mês de maio, desde 2010, na redução da criminalidade

Investimentos em equipamentos de segurança pública e aumento e qualificação de efetivo, aliados às intensas ações integradas em todas as regiões do Estado, continuam resultando em números positivos a cada mês no Pará, garantindo menos crimes e mais paz e tranquilidade à população. Segundo dados contabilizados nesta sexta-feira (02), pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), maio de 2023 é considerado o melhor mês da linha histórica, em comparação a maio dos últimos anos, avaliados desde 2010.

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, apresentaram redução de 28,51%, com 173 casos em todo o Estado, se comparado ao mês de maio de 2022, que registrou 242 ocorrências de CVLI, o que representa a preservação de 69 vidas. Se comparado ao mesmo período de 2019, início da atual gestão, que computou 283 casos, a redução chega a 39%.

Estratégias – Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, o trabalho integrado, realizado a partir de estratégias previamente elaboradas para o enfrentamento à criminalidade, aliado aos investimentos, têm garantido bons resultados.

“Nós fechamos o mês de maio com uma redução de quase 30% em relação a maio de 2022, sendo o melhor mês de maio da linha histórica desde 2010. E no acumulado de janeiro a maio de 2023 estamos com quase 18% de redução em cima do nosso melhor ano, que foi 2022. Portanto, nós parabenizamos todo o nosso efetivo da segurança, mas sabendo que muita coisa pode e deve ser feita para que possamos melhorar ainda mais. Esse resultado também é fruto dos investimentos que seguimos realizando, pois somente em uma entrega desse ano investimos mais de R$ 26 milhões em armamentos, viaturas, equipamentos não letais. Além disso, vivenciamos a formação de policiais militares, civis e penais, e cursos em andamento do Corpo de Bombeiros, para qualificar cada vez mais nossos agentes”, enfatizou.

O titular da Segup acrescentou que “continuamos investindo no que é o nosso maior ativo, as pessoas. Investindo em pessoas, em equipamentos e melhorando a estrutura das forças de segurança, a gente vai conseguir avançar ainda mais”.

No acumulado de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, a redução foi de 18,31% nos Crimes Violentos Letais Intencionais, com o registro de 803 ocorrências, em relação ao mesmo período de 2022, quando foram computados 983 casos. A redução é ainda maior, chegando a 40%, se comparado aos primeiros cinco meses de 2019, que registrou 1.338 ocorrências de CVLI.

Mais reduções – Além de CVLI, outros crimes, como homicídios e roubos, apresentaram redução no período de 1º a 31 de maio deste ano. Os casos de roubos sofreram queda de 17,55% em relação ao mesmo mês de 2022, com 814 casos a menos em todo o Estado. Em 2023 foram 3.824 casos; já em 2022 foram contabilizadas 4.638 ocorrências. Os homicídios também diminuíram, já que em 2022 foram computados 231 casos, e neste ano 165, com 66 casos a menos – redução de 28,57%.

A constante avaliação, o fortalecimento das estratégias adotadas e todo o investimento realizado são decisivos para que o Estado alcance esses resultados, frisou o titular da Segup. “Seguimos com o compromisso e a responsabilidade de investir, cada vez mais, para que nossas ações sejam ainda mais exitosas, e assim o Pará continue obtendo resultados melhores. Portanto, não iremos recuar. Ao contrário, vamos continuar trabalhando para que neste quinto ano de gestão as reduções sejam ainda maiores, e a população paraense se sinta ainda mais segura e protegida”, finalizou Ualame Machado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará