Pará registra queda no índice de roubos em setembro de 2023

Após alcançar o menor registro na linha história em crimes violentos, o Pará segue com reduções também em crimes patrimoniais. Segundo os dados divulgados nesta terça-feira (9) pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o mês de setembro de 2023 fechou com 23,04% de redução em roubos em relação ao mesmo mês de 2022.

Em números absolutos, o mês de setembro de 2023 fechou com 3.538 casos de roubos no geral, sendo 1.059 ocorrências a menos se considerar o mesmo período de 2022. Também na linha histórica dos últimos dez anos, setembro deste ano é o melhor mês dentre todos e o segundo melhor em 2023, ficando atrás apenas de fevereiro de 2023.

Se comparado com setembro de 2010, décimo colocado do ranking, por exemplo, a redução para o primeiro colocado (setembro/2023) chega a 60,2%. Os dados, afirma o secretário titular da Segup, Ualame Machado, são fruto da integração dos órgãos de segurança, do reforço de investimentos e do uso dos relatórios para elaborar estratégias mais assertivas.

“Desde os primeiros quatro anos da atual gestão encaramos o desafio de combater à criminalidade. Nossa política baseada nos três i’s da segurança pública: investimentos, integração e inteligência, tem alcançado ano após ano resultados significativos na história da segurança pública, sendo um marco reconhecido por publicações e estudos nacionais. É claro que muito ainda há de ser feito, mas trilhamos um bom caminho até aqui”, assinalou Ualame.

Os resultados positivos não se restringem apenas ao mês de setembro, mas também abrangem os primeiros nove meses de 2023. Nesse período, uma queda de 20,49% nos crimes de roubo foi constatado no território paraense em relação ao mesmo período do ano anterior. O número de ocorrências reduziram 8.733 em números absolutos entre 2023 e 2022.

Segundo o secretário de segurança pública os aportes realizados pelo Governo do Pará nos últimos anos elevaram o sistema estadual para um novo patamar de combate à criminalidade, afirma. “Já foram novas viaturas, armamento, base fluvial, coletes balísticos, lanchas blindadas, mas também aperfeiçoando a tropa e novos concursos públicos para aumento de efetivo. Além de muito mais que a sociedade paraense pode esperar para garantir a paz social de todos”, garantiu.

Região Metropolitana também apresenta redução

No estudo apresentado pela Siac, a capital paraense juntamente com Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara também apresentaram números positivos de redução. Em setembro de 2023, por exemplo, a Região Metropolitana fechou com 624 roubos a menos, recuo de 22,2% em relação ao mesmo mês de 2022. Se comparado a setembro de 2019, o declínio chega a 48,2%, quase metade dos registros. Na linha histórica, este ano foi o melhor dentre todos os meses de setembro, desde 2010.

Já no período acumulado de 2023, de janeiro a setembro, a RMB contabilizou 16,3% de diminuição em relação ao ano passado. Com 21.411 roubos em 2023, as cinco cidades reduziram 4.181 ocorrências em números absolutos.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará