Pará registra redução de 14% nas ocorrências de focos de calor

424 focos de calor foram notificados em junho, com redução de mais de 10% em relação aos 491 focos registrados no mesmo período, em 2020.

O estado do Pará reduziu em 14% o número de focos de calor no mês de junho de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), na terça-feira (6).

Conforme o levantamento, o Pará registrou, no mês de junho, 424 focos de calor, contra 491 ocorrências registradas em junho de 2020. Com o índice, o Pará contribuiu com 18,3% no total de focos registrados pelos estados no Bioma Amazônico, e se comparado com o mesmo período do ano passado, o estado contribuiu com 21,8%.

“Já em junho de 2021, comparando com junho de 2020, em termos de chuva, o padrão climatológico foi muito semelhante e ainda assim conseguimos ter uma redução de 14% dos focos de queimadas. Alguns fatores podem ter contribuído, como uma nebulosidade mais significativa e presença de umidade; esses fatores meteorológicos são condições necessárias que colaboram para atenuação ou agravamento de queimadas”, afirmou o coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, Saulo Carvalho.

Além da influência climatológica, o secretário adjunto de Estado do Meio Ambiente, Raul Protázio, ressalta que a redução também é fruto do trabalho de conscientização que o Governo do Pará vem realizando em especial nas regiões sul e sudeste do estado. “A maior presença do Estado nessas regiões está alinhada com o Plano Amazônia Agora, que tem o objetivo de garantir os avanços econômicos e tecnológicos do setor rural, aliado a boas práticas ambientais”, ressaltou.