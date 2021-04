Pará registra redução de 85% no número de mortes pela doença de Chagas

Sespa organiza evento on-line nesta quarta-feira (14) para apresentar Manual de Tratamento de Diagnóstico para melhorar a detecção da doença ainda nos primeiros estágios da infecção.

O Pará registrou queda no número de infectados e mortes pela doença de Chagas. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em 2019 foram 286 casos confirmados e sete óbitos pela doença. Em 2020, foram 215 casos e um óbito, apresentando redução de 85,7% nos números de mortes. Nos primeiros três meses de 2021 já foram notificados 35 casos, redução de 49,2% em relação ao mesmo período de 2020.

Nesta quarta-feira (14) é comemorado o “Dia Mundial da Doença de Chagas”, com isso a Sespa promove evento on-line de alerta para a importância das medidas de prevenção da doença que, no Pará, tem como principal forma de transmissão o consumo de alimentos contaminados, em especial o açaí.

O evento será realizado nesta quarta-feira, às 9h, pelo canal do Youtube do Cosems-PA. Vai contar com a participação de Ana Yecê Pinto, pesquisadora e infectologista do Instituto Evandro Chagas; Adriana Tapajós, diretora do Departamento de Controle de Endemias da Sespa; e da médica cardiologista, Dra. Dilma Souza.

Para Eder Monteiro, coordenador de Doença de Chagas da Sespa, o evento vai ser direcionado para profissionais de saúde dos 144 municípios do Estado.

“Vai ser um evento em que vamos divulgar a segunda edição do Manual de Diagnóstico e Tratamento da Doença de Chagas, que será disponibilizado virtualmente por um link e também será impresso e entregue para os municípios. Vamos também fazer o lançamento da campanha ‘Chagas mata, previna-se!’, elaboramos cartazes e folders, e junto com a Vigilância Sanitária vamos fazer um trabalho de divulgação para os profissionais de saúde e para a população em geral”, informou.

Segundo Eder, no Pará a rede de atendimento básico está sempre alerta para diagnosticar a doença de maneira precoce.

“Temos uma rede que consegue diagnosticar e tratar esses pacientes com rapidez e agilidade, mas para isso a gente faz trabalhos em parceria com outros setores, como a vigilância sanitária com relação à prevenção, trabalhamos com todas as regionais de saúde orientando os profissionais sobre quais os sintomas suspeitos, para eles serem mais assertivo no diagnóstico”.

Sintomas

Fique atento aos sintomas da Doença Chagas. Se você apresentar esses sintomas, procure uma unidade de saúde o mais rápido possível: Febre persistente; dor de cabeça; Inchaço: Dores no corpo; Falta de ar e falta de disposição.

História

Foi em 1909 que o médico Carlos Chagas, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) identificou, pela primeira vez, o parasito Trypanosoma cruzi, causador da infecção, em uma paciente moradora da cidade de Lassance, em Minas Gerais. De acordo com a revista científica “Memórias do Instituto Oswaldo Cruz”, a descrição do ciclo da doença de Chagas foi um dos feitos mais emblemáticos da ciência brasileira. Além de caracterizar o agente causador da infecção e o conjunto de sintomas, Carlos Chagas identificou o inseto transmissor: o triatomíneo, popularmente conhecido como barbeiro.