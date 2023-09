Pará registra redução de mais de 50% nos casos de roubo

As ações e investimentos do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), vêm resultando na constante redução dos índices de criminalidade registrados no estado. Os últimos cinco anos foram marcados por quedas significativas nos indicadores do crime de roubo no Pará.

De acordo com os dados da Segup, os indicadores positivos foram verificados no período de 1º a 31 de agosto de 2023, com queda de 50,34% nos casos totais de roubo no estado se comparado ao ano de 2019. Esse resultado também foi constatado em Belém e Região Metropolitana de Belém (RMB), que apresentaram queda de 46,81% e 43,65%, respectivamente.

Os casos específicos também apresentaram quedas expressivas neste mês, em paralelo ao ano de 2019 a 2023: roubo a transeunte, com recuo de 61,91%; roubo a veículos, com redução de 65%,06%; e roubo a coletivos, com diminuição de 94,59%.

Registro acumulado – O levantamento da Segup sinaliza que o acumulado de roubos, levando em consideração o período de janeiro a agosto deste ano, alcançou uma queda de 47,84% quando comparado com o mesmo período do ano de 2019, com uma diferença de 27.698 ocorrências entre os anos, sendo computados 30.203 casos de roubo em 2023, contra 57.901 registros em 2019.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, explica que esse desempenho vem sendo garantido pela execução de ações estratégicas realizadas nos bairros onde a mancha criminal apresenta índices mais acentuados, além das operações policiais em combate à criminalidade.

“Desde que iniciamos essa gestão, estamos agindo com constância e ostensividade no combate à criminalidade no estado. Os crimes contra o patrimônio apresentavam índices altíssimos. A cada ano, buscamos por meio de estratégias assertivas e de um trabalho de mapeamento nos bairros, por meio do Setor de Inteligências dos órgãos, identificar onde ocorre o maior número de registro de roubos, e assim, agir para desarticular os atos criminosos, com operações específicas para inibir o crime nessas áreas”, disse o titular da Segup.

Capital e Região Metropolitana – Os números positivos também são constatados nas 1ª e 2ª Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp). A 1ª refere-se à cidade de Belém, e a 2ª Risp engloba os municípios que compõem a Região Metropolitana de Belém: Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará. A variação de casos obtidos nessas duas regiões registrou uma redução de 45,64% e 44,41%, respectivamente, nos últimos cinco anos, se comparado aos oito primeiros meses deste ano de 2023.

No comparativo entre os anos de 2023 e 2022, no período de janeiro a agosto, a queda no crime em todo o Pará é de 20,52%. Já em relação a Belém, a redução registrada foi de 18,08%, e levando em conta a Região Metropolitana, as ocorrências reduziram em 10,32%.

Ualame Machado reforça ainda que a presença constante das polícias nas ruas e as operações preventivas representam estratégias que contribuem para manter os índices gerais de roubo em queda no estado.

“Conseguimos manter um quantitativo importante de policiais nas ruas, com a presença das forças e sua ostensividade. Desta forma, realizamos rondas constantes, em especial, nos horários e locais onde a mancha criminal se mostra mais acentuada, além de desencadear várias operações integradas com os demais órgãos de segurança objetivando combater e estabilizar a criminalidade. Com isso, conseguimos inibir o crime e garantir à população maior segurança, primando pelos seus patrimônios”, ressaltou o secretário de Segurança Pública do Pará.

A trajetória de queda também foi verificada quanto aos casos de roubos a pedestres registrados no estado: considerando o comparativo entre o ano de 2022 e 2023, a diminuição percentual é de 56,41%, já em relação a roubo de veículos, a redução chega a 62,40%. Quanto à prática do crime em transportes coletivos, a queda é de 94,28%.

Fonte: Agência Pará/Foto: AScom/PMPA