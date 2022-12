Pará retoma voo entre aeroporto de Belém para a Flórida (EUA)

Nesta sexta-feira (16), foi retomado o voo Belém-Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, a rota que sai da capital paraense com destino à Florida será operada pela Companhia Azul Linhas Aéreas. Com isso, o Governo do Estado dá mais um passo importante na consolidação do Pará como destino turístico no amplo mercado da América do Norte.

A iniciativa faz parte da estratégia do Governo do Pará de divulgação e apoio à comercialização dos produtos paraenses no mercado norte-americano, com a inclusão de destinos turísticos do Estado nos portfólios de pacotes e roteiros de agências de viagens, a partir da acessibilidade no transporte garantida pelo voo da Azul.

Com o início das operações em Fort Lauderdale, o número de destinos operados pela companhia diretamente do Aeroporto Internacional de Belém subirá para 17, sendo oito no Pará – Altamira, Breves, Carajás (Parauapebas), Paragominas, Marabá, Monte Dourado (Almeirim), Salinópolis e Santarém, e oito em demais estados brasileiros – Boa Vista (RR), Confins (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Macapá (AP), Recife (PE), São Luís (MA) e o aeroporto de Viracopos (SP), de onde é possível se conectar a mais de 150 destinos no Brasil e exterior, como Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos; Punta del Este e Montevidéu, no Uruguai, e Lisboa, em Portugal.

