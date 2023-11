Pará reúne mais de 250 jovens em sua Conferência Estadual da Juventude

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), deu início na sexta-feira (3), em Belém, à 4ª edição da Conferência Estadual da Juventude, que ocorre até este sábado (4), na Usina da Paz da Cabanagem, com a participação de mais de 250 jovens oriundos de 49 municípios do Estado. Além do formato presencial, a conferência – cujo tema é “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver” – também está sendo acompanhada de maneira online por aqueles que não conseguiram estar em Belém.

Na sexta-feira (3), houve a abertura oficial do evento, considerado preparatório para a 4ª Conferência Nacional da Juventude, que ocorrerá de 14 a 17 de dezembro, em Brasília (DF). Neste sábado (4), haverá a eleição dos 34 delegados paraenses que representarão o Estado na etapa nacional.

Segundo a gestora estadual de juventudes da Seirdh, Carla Crispim, a Conferência Estadual é o momento em que as propostas apresentadas e defendidas pelos jovens paraenses durante as conferências municipais e regionais, realizadas até outubro, são debatidas e ajustadas para serem levadas a Brasília, em dezembro. “Tudo o que nós vamos debater aqui foi construído durante as etapas municipais e regionais. Esta, então, é a nossa terceira etapa, a estadual, e o que for debatido e construído aqui relacionado a políticas públicas será levado para a nossa etapa final, em Brasília”, reforçou.

Para Carla, é fundamental que os jovens tenham protagonismo para discutir suas próprias demandas. “Aqui, a juventude tem voz, vez e visibilidade, afinal de contas, quem melhor para discutir, propor e elaborar políticas de juventude senão o próprio jovem?”, frisou.

A estudante e educadora popular Caroline Cunha, de 25 anos, mora em Marabá, no sudeste paraense e fez questão de participar da etapa estadual da Conferência. “Esse espaço é muito importante para que a juventude organizada possa conhecer um pouco mais sobre os seus direitos e também propor políticas públicas para a juventude. Falando como uma estudante do interior do Pará, também é fundamental a gente estar aqui discutindo pois nas regiões as dinâmicas são diferentes daquelas que acontecem no centro de Belém”, opinou.

Segundo ela, em Marabá, uma das principais preocupações da juventude é a questão da mobilidade urbana, já que a cidade não conta com transporte público eficiente. “Aqui, então, além de propor processos, é importante trazer denúncias para que as pessoas saibam como é a nossa realidade e, no nosso caso, há uma grande dificuldade para poder ir para a universidade, por exemplo, pois os ônibus são muito poucos e às vezes a gente passa duas, três horas nas paradas”, lamentou.

O secretário nacional de juventude da Presidência da República, Ronald Santos, lembrou que este é um processo que está ocorrendo em todos os municípios, regiões e Estados do País, depois de um hiato de oito anos, já que o último governo federal não promoveu conferências. “Há duas grandes consequências desse processo. A primeira é fazer com que o poder público se sensibilize mais sobre as necessidades que a juventude apresenta. E a outra é produzir uma síntese forte sobre cada um dos eixos do Estatuto da Juventude, vendo o que é prioridade dentro dos componentes fundamentais de desenvolvimento de uma vida plena e digna”, explicou.

De acordo com ele, em dezembro, da etapa nacional da Conferência, deverão participar cerca de 2 mil jovens, entre delegados de todos os estados do País e observadores convidados.

“Também participarão representantes internacionais que vão conhecer essa experiência tão viva de participação social que o Brasil tem”, pontuou.

O titular da Seirdh, Jarbas Vasconcelos, ressaltou a maciça participação dos jovens paraenses na Conferência Estadual e a importância do momento para a construção de políticas públicas mais eficientes para a juventude brasileira. “O Conselho Estadual da Juventude, que também organiza este evento, é um organismo dirigido pela Secretaria mas com a sua própria autonomia, com a participação viva da sociedade, especialmente das organizações das juventudes de todo o Pará. Então, o que estamos vendo aqui é a autonomia da sociedade, a autonomia dos jovens para propor políticas públicas e também levar para o governo federal, para que o Pará e o Brasil possam construir juntos políticas a favor da juventude”, destacou.

Neste primeiro dia de Conferência, além da abertura oficial, os jovens também participaram de uma palestra magna sobre o tema do evento e também receberam orientações sobre os grupos de trabalho que, neste sábado (4), irão discutir e elaborar propostas sobre cada eixo temático integrante do Estatuto da Juventude, como direito à saúde, direito à participação política e social e direito ao meio ambiente, entre outros. Além disso, neste sábado (4), também serão eleitos os 34 delegados que irão representar o Pará na Conferência Nacional, em Brasília.

Na abertura oficial do evento, além da Seirdh, também se fizeram presentes a Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac), a Secretaria de Estado de Justiça (Seju), a Fundação Parapaz e o Conselho Estadual de Juventude.

