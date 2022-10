Para segundo turno das eleições estado autoriza uso gratuito do transporte público

No próximo domingo, dia 30 de outubro, será o dia do segundo turno das eleições 2022, e para atender o público de Belém que irá votar neste dia, os ônibus de Belém irão rodar pela cidade gratuitamente.

O passe livre irá valer a partir das 4h da manhã do domingo (30) até às 23h59 do mesmo dia. A iniciativa foi decretada pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o decreto também apresenta que as empresas de ônibus atuem com a frota normal, a mesma utilizada em dias úteis.

Contudo, a Prefeitura de Belém contribui com a acessibilidade da população mais carente aos polos de votação, garantindo o direito de ir e vir dos cidadãos de Belém.

Na terça-feira (18), o ministério do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, autorizou que prefeituras e concessionarias ofereçam transporte público gratuito no dia do segundo turno das eleições.

O Governador do Estado, Helder Barbalho, publicou um decreto que estabelece gratuidade de ida e volta para todos os eleitores que estiverem se deslocando para a sua cidade de votação. A medida vale também para o transporte intermunicipal fluvial e rodoviário das 7h da manhã de sábado (29) até as 7h da manhã de segunda-feira (31).

