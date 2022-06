Pará tem a maior geração de empregos formais da Região Norte do Brasil

O Estado do Pará encerrou o primeiro trimestre (Janeiro-Abril) com saldo positivo de mais de 8.600 novos empregos, se comparado entre os números de admissões e demissões. Só em abril, as contratações passam dos 4.400 novos postos de trabalhos gerados e, em 12 meses, esse número salta para quase 60 mil, o maior resultado entre todos os estados da Região Norte. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 07, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA. A pesquisa do Dieese/PA tem base nas informações oficiais do Ministério do Trabalho e Previdência, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.

Também nos últimos 12 meses, no balanço do ranking nacional, o Pará foi 13º Estado do país com a maior geração de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados.

No mês de Abril/2022, o Emprego Formal apresentou crescimento no Estado do Pará. Foram feitas no período analisado, em todo o Pará, 32.923 admissões contra 28.429 demissões, gerando um saldo positivo de 4.494 postos de trabalhos formais. No mesmo período do ano passado (Abril/2021), o Estado também apresentou crescimento de empregos formais, porém o saldo foi um pouco maior que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, 29.154 admissões contra 24.274 desligamentos, gerando um saldo positivo de 4.880 postos de trabalhos no Setor Formal da Economia.

Ainda em Abril/2022, a grande maioria dos Setores Econômicos do Estado apresentou saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Setor de Serviços, com a geração de 1.886 postos de trabalhos, seguido do Setor Comércio, com a geração de 1.335 postos de trabalhos; Construção, 793, e do Setor da Indústria, com a geração de 720 postos de trabalhos. Na outra ponta, apenas o Setor da Agropecuária apresentou queda de empregos formais. Foram perdidos em Abril/2022, 240 postos de trabalhos.

O Estudo efetuado pelo Dieese/PA também analisou a flutuação do Emprego Formal nos demais Estados da Região Norte. No mês de Abril/2022, todos os Estados do Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 4.494 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 3.715 postos de trabalhos; Rondônia, 1.315; Acre, 798; Amapá, 752; Tocantins, 544, e do Estado de Roraima, com a geração de 405 postos de trabalhos.

Em toda a Região Norte foram feitas no mês de Abril/2022, 84.334 admissões contra 72.311 desligamentos, gerando um saldo positivo de 12.023 postos de trabalhos formais.

NESTE ANO

Nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), o Pará tem saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado (Janeiro-Abril/2022), 133.279 admissões contra 124.665 desligamentos, gerando um saldo positivo de 8.614 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado, o Estado também apresentou crescimento de empregos formais, só que o saldo foi bem maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 128.113 admissões, contra 105.802 desligamentos, gerando um saldo positivo de 22.311 postos de trabalhos.

Ainda nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), a maioria dos Setores Econômicos do Estado apresentou crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o Setor de Serviços, com a geração de 6.581 postos de trabalhos, seguido do Setor de Comércio, com a geração de 2.055 postos de trabalhos; Agropecuária, 894, e do Setor da Indústria em geral, com a geração de 349 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Setor da Construção, com perda de 1.265 postos de trabalhos.

O estudo do Dieese/PA também abrange a situação da flutuação do Emprego Formal nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), nos demais Estados que compõem a Região Norte. No período analisado, no comparativo entre admitidos e desligados, todos os Estados apresentaram crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 8.614 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 8.535 postos de trabalhos; Rondônia, 6.217; Tocantins, 4.284; Amapá , 3.012; Acre, 2.304, e do Estado de Roraima, com a geração de 2.240 postos de trabalhos.

Em todo o Norte foram feitas nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), 345.788 admissões contra 310.582 desligamentos, gerando um saldo positivo de 35.206 postos de trabalhos.

DOZE MESES

Nos últimos 12 meses (Maio/2021-Abril/2022), o Emprego Formal no Estado do Pará apresentou crescimento no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado, 418.100 admissões contra 359.331 desligamentos, gerando saldo positivo de 58.769 postos de trabalhos.

Nesse mesmo período, todos os Setores Econômicos do Estado apresentaram crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o Setor de Serviços, com a geração de 18.362 postos de trabalhos, seguido do Setor de Comércio com a geração de 17.963 postos de trabalhos; Setor da Construção, 10.606;Indústria em Geral, 7.058, e do Setor da Agropecuária, com a geração de 4.780 postos de trabalhos.

Nos demais Estados que compõem a Região Norte, no período analisado, no comparativo entre admitidos e desligados, todos os Estados apresentaram crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 58.769 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 40.026 postos de trabalhos; Rondônia, 17.960; Tocantins, 14.342; Acre, 8.526; Amapá, 7.719, e do Estado de Roraima com a geração de 6.020 postos de trabalhos. Também no mesmo período analisado (Abril/2021-Março/2022), em todo o Norte, foram feitas 1.029.000 contra 875.838 desligamentos gerando um saldo positivo de 153.362 postos de trabalhos formais.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar