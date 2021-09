Pará tem mais de 700 vagas abertas para concursos públicos e processos seletivos

Mais de 700 vagas são ofertadas em 15 concursos públicos e processos seletivos (vagas temporárias) em órgãos e instituições com atuação no estado do Pará. Há salários que chegam a R$20.565, na Defensoria Pública do Estado.

Esta semana, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará abre inscrições para processo seletivo temporário e tem vencimentos de R$4.245,29, e a Caixa Econômica Federal está com vagas abertas para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva exclusivamente para pessoas com deficiência.

Já a Prefeitura Municipal de Belém (PMB) deve dar início aos concursos 001/2020 (PMB/SEMAD) e 002/2020 (PMB/SEMEC). Os certames serão voltados para diversas categorias profissionais em vários níveis para as secretarias municipais de Administração (Semad) e Educação (Semec).

Veja abaixo as informações de cada concurso:

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev)

Inscrições: 15 a 19 de setembro de 2021

Vagas: 120 (temporárias)

Salário: R$4.245,29

Cargos de nível superior

Vagas para: Belém, Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Santarém, Altamira e Marabá

Leia o edital

Detran

Inscrições: 16 a 17 de setembro de 2021

Vagas: 158 (temporárias)

Salário: R$1.317,14 + gratificação de trânsito + auxílio alimentação + auxílio transporte

Cargo de nível médio: assistente de trânsito

Vagas para: Abaetetuba, Alenquer, Almeirim, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Curionópolis, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Itaituba, Itupiranga, Jacundá, Mãe do Rio, Marabá, Medicilândia, Monte Alegre, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Oriximiná, Ourilândia do Norte, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Rondon do Pará, Salinópolis, Santa Izabel do Pará, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, São Miguel do Guamá, Soure, Tailândia, Tomé-Açu, Tucumã, Tucuruí, Uruará, Vigia e Xinguara

Leia o edital

Caixa Econômica Federal

Inscrições até: 27 de setembro de 2021

Salário: R$ 3 mil

Cargos de nível médio: técnico bancário

Vagas para o estado do Pará: 35

Leia o edital

Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA)

Inscrições até: 13 de outubro de 2021

Vagas: 26

Salário: de R$ 1.193, 04 até R$ 8.207, 86

Cargos de nível: Ensino Médio, Ensino Superior

Vagas para: Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém

Leia o edital

Defensoria Pública do Estado do Pará

Inscrições até: 04 de outubro de 2021

Vagas: 10

Salário: R$ 20.565

Cargo de nível superior: defensor público

Vagas para: Pará

Leia o edital

Concurso Exército – Colégio Militar

Inscrições até: 24 de setembro de 2021

Vagas: 410 (nacional)

Taxa de inscrição: De R$ 95,00 Até R$ 95,00

Cargos: alunos do colégio militar

Nível: 6º ano do ensino fundamental ao 1º ano do nível médio.

Inscrições

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Inscrições até: 20 de setembro de 2021

Vagas: 150 (nacional)

Salário: de R$ 1.300 até R$ 8.200

Cargo: engenheiro

Nível: ensino médio

Inscrições

Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA)

Inscrições até: 20 de outubro de 2021

Vagas: 15

Salário: de R$ 1.145 até R$ 2.809

Cargos: técnico, assistente

Nível: ensino médio, ensino superior

Inscrições

Marinha do Brasil

Inscrições até: 26 de setembro de 2021

Vagas: 40 (nacional)

Salário: de R$ 1.185 até R$ 2.627

Cargo: cabo

Nível: ensino médio, ensino técnico

Inscrições

Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE PA)

Inscrições até: 13 de outubro de 2021

Vagas: 36

Salário: de R$ 1.257,00 até R$ 3.238,00

Cargo: técnico, assistente

Nível: ensino médio, ensino superior

Leia o edital

Prefeitura de Breu Branco

Inscrições até: 17 de setembro de 2021

Vagas: 61

Salário: R$ 1.550

Cargo: agente

Nível: ensino médio

Leia o edital

Prefeitura de Santarém Novo

Inscrições até: 16 de setembro de 2021

Vagas: 158

Salário: de R$ 1.100 até R$ 5.500

Cargo: professor, técnico, motorista

Nível: ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior

Leia o edital

Receita Federal

Inscrições até: 20 de setembro de 2021

Vagas: 67 (Pará e Santa Catarina)

Salário: de R$ 1.100 até R$ 5.500

Cargo: perito

Nível: ensino superior

Leia o edital

Secretaria de Planejamento e Administração do Pará (Seplad)

Inscrições até: 07 de outubro de 2021

Vagas: 24

Salário: de R$ 2.809,37

Cargos: psicólogo, engenheiro, arquiteto

Nível: ensino superior

Leia o edital

